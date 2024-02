Hellebrandt z Progresívneho Slovenska vysvetlil, prečo sa vzdal mandátu: O trestnom oznámení nevie, má požiadavku na Fica

Bývalý opozičný poslanec Národnej rady SR Tomáš Hellebrandt (Progresívne Slovensko) nevie o trestnom oznámení na jeho osobu v súvislosti s pobytom v žilinskej nemocnici. Priblížil, že politickú zodpovednosť vyvodil preto, lebo lekárom neohlásil svoju zdravotnú diagnózu, čo bola chyba. Uviedol to na sociálnej sieti. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina sa podľa jej hovorkyne Zuzany Fialovej nebude k prípadu vyjadrovať.

„Pri mojom pobyte v žilinskej nemocnici som lekárov neupovedomil o mojej zdravotnej diagnóze. Neurobil som tak zo strachu, že táto osobná informácia sa dostane na verejnosť a stane sa prostriedkom politického boja. Zdá sa, že som sa bál oprávnene,“ povedal Hellebrandt.

Dôvodom je, že porušil predpisy a za to musí niesť zodpovednosť. Hellebrandt priblížil, že s ochorením žije vyše 15 rokov, berie lieky a pravidelne chodí v zahraničí na kontroly a liečbu. Vďaka tomu nie je podľa vlastných slov infekčný a nepredstavuje žiadne ohrozenie pre lekársky personál a ani iných ľudí.

„Keďže nepredstavujem ohrozenie pre verejné zdravie, netušil som, že moju diagnózu musím niekde aktívne hlásiť. Akokoľvek, neznalosť práva neospravedlňuje a je iba mojou chybou, že som sa neoboznámil so slovenskými pravidlami pred tým, ako som sa sem vrátil,“ skonštatoval exposlanec.

K dispozícii má právnu analýzu

Hellebrandt tvrdí, že má k dispozícii právnu analýzu, podľa ktorej nespáchal trestný čin. „Moja chyba spočíva v neohlásení, čo je správny delikt, nie trestný čin,“ poznamenal. Bývalý poslanec považuje za zarážajúce, že informáciou o trestnom oznámení disponuje premiér Robert Fico (Smer-SD). Exposlanec chce vedieť, z akého zdroja a titulu ju má Fico k dispozícii.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzana Šefčíková tvrdí, že k štvrtku neevidujú oznámenie pre podozrenie z takéhoto skutku. „Polícia ku konkrétnym osobám informácie neposkytuje. Informácie poskytujeme k prípadom, a to len v takom rozsahu, ako to umožňuje stav konkrétnej vyšetrovanej, objasňovanej, respektíve preverovanej veci,“ podotkla Šefčíková.

Hellebrandt sa vzdal mandátu k 6. februáru. Predseda vlády na sociálnej sieti uviedol, že Progresívne Slovensko by malo vysvetliť dôvody vzdania sa mandátu poslanca z hnutia. Uviesť by podľa neho hnutie malo, či to „súvisí s incidentom v nemocnici, pre ktorý na neho nemocnica podala trestné oznámenie“.