Skoro si Chandlera nezahral: Matthew Perry sa ocitol v Priateľoch vďaka náhode, pomohlo mu to v zúfalej situácii

Hollywoodske začiatky Matthewa Perryho neboli jednoduché. Neraz bol na tom finančne tak zle, že musel vziať akúkoľvek úlohu, len aby mal z čoho platiť účty. Jeden zo seriálov, v ktorom mal hrať, bol taký zlý, že ho napokon zrušili. Práve to ale vystrelilo Perryho kariéru ku hviezdam.

V tomto mal hrať pôvodne

Ako píše web The Vintage News, kariéra Matthewa Perryho trvala niekoľko desaťročí, najviac sa preslávil ako sarkastický Chandler Bing v seriáli Priatelia (1994 – 2004). Mnohí ale možno nevedia, že o túto úlohu takmer prišiel kvôli tomu, že bol obsadený do nezvyčajného sci-fi seriálu, ktorý sa ale napokon nikdy neujal.

Priatelia slúžili ako štartovací bod pre kariéru hlavných hviezd, každá z nich sa úspešne presadila v Hollywoode. Počas 10 rokov vysielania získal seriál 65 ocenení vrátane šiestich cien Primetime Emmy a dvoch cien Screen Actors Guild Awards. Mnohí diváci si aj teraz radi kedykoľvek pozrú reprízu a pre nejedného človeka je seriál akousi útechou a prináša komfort.

Začiatkom 90. rokov kariéra Matthewa Perryho stagnovala, účinkoval len v niekoľkých televíznych seriáloch a filmoch, kde hral menšie úlohy. Manažér mu jedného dňa povedal, že na účte nemá dosť peňazí, čo Perryho prinútilo prijať akúkoľvek ponúkanú prácu, len aby vyžil. Aj kvôli tomu prijal úlohu v pilotnej časti seriálu s názvom LAX 2194.

Zaúradovala šťastena

Zhodou okolností sa práve vtedy obsadzovali úlohy do Priateľov, keďže ale Perry prijal úlohu v zmieňovanom seriáli, na ďalší kasting ísť nemohol. LAX 2194 bol v podstate o letisku, o mimozemšťanoch a Perry mal triediť ich batožinu.

Len tri týždne pred konkurzom do seriálu Priatelia sedel Perry vo svojom byte v Los Angeles a čítal si o hercovi Charliem Sheenovi. Ako spomína vo svojich memoároch, v tomto momente sa rozhodol, že sa musí obrátiť na vyššiu moc, aby mu pomohla rozbehnúť hollywoodske sny. Zavrel oči, kľakol si na kolená a modlil sa. Priznal, že predtým to nikdy nerobil, no teraz sa modlil.

Mnohí by povedali, že zaúradovala šťastena. Výkonný riaditeľ spoločnosti FOX odmietol dať projektu LAX 2194 zelenú a nazval ho najhoršou vecou, akú kedy videl. Práve toto rozhodnutie nakoniec hercovi umožnilo zúčastniť sa konkurzu na Chandlera Binga. Úloha bola ako stvorená pre neho. O tri týždne neskôr získal svoju životnú úlohu a stal sa najmladším členom osadenstva Priateľov vo veku iba 24 rokov.