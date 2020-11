Školy by sa mohli otvoriť v decembri, rozhodne o tom krízový štáb. Gröhling chce, aby sa už dohodli

Bolo by veľmi dobré, aby sme sa už nejakým spôsobom dohodli na návrate detí do škôl. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).

“Ak máme spustiť celý proces ešte do Vianoc, tak aby to naozaj nezostalo, že sa rozhodne po 15. decembri, lebo potom to bude už naozaj zbytočné,” poznamenal šéf rezortu školstva. Ako dodal, o tom, že sa žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci vrátia do škôl a nebudú sa vzdelávať dištančne, musí rozhodnúť ústredný krízový štáb. “Keď ústredný krízový štáb rozhodne, aj na základe epidemiológov alebo ostatných, tak podľa toho sa budeme riadiť,” dodal minister školstva.

Žiaci 2. stupňa základných škôl sa dištančne vzdelávajú od 26. októbra. Rovnako sa z domu vzdelávajú aj žiaci stredných škôl. Vysokoškoláci sa majú vyučovať dištančne do konca zimného semestra. Výnimku majú len žiaci materských škôl a 1. stupňa základných škôl, tí sa môžu vzdelávať v školách prezenčne.

Rovnako sa v školách môžu vzdelávať aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v malých skupinách, ktoré sa skladajú z maximálne piatich žiakov a pedagóga. Ústredný krízový štáb v pondelok (23. 11.) riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Premiér Igor Matovič avizoval návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne tohto roka. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.

Do výzvy Otvorme školy sa zapojilo viac ako 10-tisíc ľudí

Podľa mimoparlamentnej strany Spolu musí byť vzdelávanie detí a mladých ľudí hlavnou prioritou krajiny. Preto by mala vláda podľa predsedu strany Juraja Hipša školy otvárať ako prvé a zatvárať ako posledné. V stredu na tlačovej konferencii pred Úradom vlády SR symbolicky zložil stoličky z lavíc a vyzval vládu, aby čo najskôr otvorila školy.

Poukázal na to, že výzvu za otvorenie škôl podporilo za tri dni viac ako 10 000 ľudí. “Vzdelávanie detí a mladých ľudí musí mať v našej krajine prioritu aj v čase pandémie. Vo väčšine západných krajín majú školy prednosť pred otvorením kín, divadiel alebo plavární. Je neprípustné, aby sme otvárali školy ako posledné, spoločne s nočnými klubmi, ako sa tomu dialo počas prvej vlny,” povedal Hipš. Zároveň tvrdí, že na deti a ich sociálne väzby má zatvorenie škôl devastačné účinky.