Školu okradla o milión, peniaze minula na gambling: Súd mníške vymeral definitívnu výšku trestu

Mníška, ktorá roky okrádala školu, v ktorej pôsobila ako riaditeľka, sa napokon postavila pred súd. Sudca prihliadal nielen na jej prešľapy, zvažoval všetko dobré, čo mníška pre školu počas svojho pôsobenia urobila. Napriek tomu však rozhodol, že 80-ročná žena si zaslúži ísť na rok do väzenia.

Do väzenia poputuje na jeden rok a jeden deň

O mníške, ktorá kvôli gamblerstvu 10 rokov okrádala základnú školu, v ktorej pôsobila, sme vás informovali už minulý rok. Súd však po niekoľkých mesiacoch prišiel s definitívnym verdiktom.

Ako informuje portál The Guardian, za to, že školu okradla o viac ako 835-tisícs dolárov, si 80-ročná žena odsedí za mrežami jeden rok a jeden deň. Mary Margaret Kreuper sudcu prosila, aby ju do väzenia neposielal, ten však jej prosbám nevyhovel. Niet sa čo čudovať, komunita v Los Angeles, kde sa škola nachádza, ostala v šoku.

Počas telekonferencie mníška priznala, že zhrešila a porušila nielen zákon, ale aj sľub, ktorý zložila pred Bohom. Zároveň sa ospravedlnila za bolesť, ktorú spôsobila kolegom, žiakom, rodičom, ale aj ďalším ľuďom. Kreuperová priznala, že nakradnuté peniaze využívala vo svoj prospech. Financovala si z nich napríklad výlet do Las Vegas.

Verila, že si zaslúži viac peňazí

Incident rozdelil rodičov, ktorých deti školu navštevujú, na dva tábory. Jeden z nich žiada, aby bol súd zmierlivý a udelil mníške miernejší trest, veria, že si zaslúži odpustenie. Niektorí však trvajú na tom, že žena by mala dostať najvyšší možný trest. Sudca Otis D Wright II priznal, že to vôbec nebolo ľahké rozhodovanie.

V rozhovore pre The Los Angeles Times sa vyjadril, že jednoducho nedokáže mníšku súdiť len na základe toho najhoršieho, čo vo svojom živote vykonala.

Kreuperová prežila ako mníška 60 rokov a toto je jej prvý záznam v registri trestov. Prihliadal však aj na jej vysoký vek, je totiž ťažké predstaviť si za mrežami 80-ročnú ženu. Jeden deň a jeden rok si tak odsedí napriek tomu, že prokurátori pôvodne žiadali trest vo výške 2 rokov.

Mníška pôsobila ako riaditeľka v škole dlhých 28 rokov. Za ten čas mala nepochybne pozitívny vplyv na tisícky študentov, ktorí jej bránami prešli. Nepopierateľný je však aj negatívny dopad jej správania. Kým mníška míňala tisíce eur v kasínach, škola nemala z čoho nakúpiť učebnice. Peniaze, ktoré ukradla, by mohli poslúžiť na zaplatenie školného na 10 rokov pre 14 žiakov. Po tom, čo Mary Margaret konfrontovali cirkevní predstavitelia, hájila sa, že farári majú vyššie platy ako mníšky a viac peňazí si zaslúžila aj ona.