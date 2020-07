Školiteľ Erik Kaľavský je živý dôkaz toho, že má zmysel veriť v svoj sen         

V roku 2013 nastúpil ako zástupca vedúceho predajne v PLANEO Elektro, čo dalo jeho profesnému životu nový smer. Stal sa garantom, vedúcim predajne, školiteľom a dnes je senior školiteľ. „Presviedčali ma, že na to nemám, ale ja som veril svojmu snu,“ hovorí Erik Kaľavský.

„Vždy som obdivoval manažérske pozície ale ako mladý a neskúsený som sa stretával s negatívnymi názormi, že na to nemám, potrebujem mať tituly a známosti a to dokonca aj od mojich najbližších. No už vtedy som vedel, že nepotrebujem aby mojím snom uverili ostatní – stačí ak im verím ja,“ hovorí Erik Kaľavský, pôvodne umelec, ktorého by v minulosti ani nenapadlo, že jedného dňa bude školiť pracovníkov najrozšírenejšej siete elektropredajní na Slovensku. Dokonca ani elektronika ho výrazne nelákala, aj keď sa o ňu okrajovo zaujímal.

Čo Vám najviac pomohlo v začiatkoch?

E.K.: Najviac mi pomohla úžasná atmosféra a energia nášho tímu. V tých časoch som bol už otcom a kolegovia mi častokrát dali riešenia a odpovede na nie len pracovné otázky.

Vďaka čomu ste sa vypracovali až na súčasnú pozíciu?

E.K.: Vďaka veľkému snu! Odmala som vedel, že chcem robiť niečo veľké, niečo, čo mi pomôže objavovať svet, ľudí a seba samého. Vypracoval som sa vďaka tomu, že som svojmu snu veril a stále verím. No musím aj povedať, že mi veľmi pomohli ľudia v tíme a moji nadriadení.

Aké sú Vaše životné hodnoty? Darí sa Vám ich previesť aj do firemných hodnôt PLANEO Elektro?

E.K.: Láska. Odvaha. Čestnosť. Fantázia. Tieto hodnoty sú piliere môjho ja. Snáď každé dieťa je vybavené týmto balíčkom, kľúčom k šťastnému životu je takéto hodnoty v sebe pestovať bez ohľadu na vek. Ja tieto hodnoty prenášam do každého dňa.

Čo vám práca dáva a čo naopak berie?

E.K.: Každá pozícia v mojom živote ma veľa naučila. Najviac si vážim všetky tie ťažké situácie a časy, kedy som mal pocit, že celý svet sa obracia proti mne. Nemôžem povedať, že by mi práca niečo zásadné brala, práve naopak. Byť lektorom, koučom, personalistom je úžasný zážitok každý jeden deň. Každý deň sa naučím niečo nové. Nemám život pracovný alebo osobný, stále je to len jeden život. V podstate strávim v práci dve tretiny svojho života, tak nech to stojí zato.

Ktorí ľudia najviac ovplyvnili váš život a ako?

E.K.: V PLANEO Elektro jednoznačne bývalý školiteľ Ondrej. Bol to človek, ktorý si ma všimol a uvidel vo mne možnosti, o akých som ja vtedy len sníval. Výrazne ma posunula aj moja terajšia šéfka Dagmar Polievková. Práve vďaka vzťahu, ktorý sme si s ňou a pracovným tímom vytvorili, dokážeme vytvárať veľké veci.

Na čo ste najviac hrdý?

E.K.: Určite vo mne vzbudzuje hrdosť uvedomenie si, že sa podieľam na vytváraní systému, ktorý pomáha ľuďom plniť si svoje sny a ambície. Stále nezabúdam na veci, ktoré sa mne na nižších pozíciách nepáčili a snažím sa ich meniť iným spôsobom, než sa to dialo vtedy. A hrdý som tiež na to, že môžem robiť to, čo milujem.

Ktoré veci sú v živote pre Vás dôležité?

E.K.: S istotou môžem povedať, že je to jednoznačne flipchart a fixa. 😀 Milujem totiž kvalitnú vizualizáciu, vďaka ktorej je vzdelávací proces ľahší, bez toho si neviem predstaviť svoje fungovanie. A v živote mám rád, že môžem robiť všetko čo ma baví, svoje hobby. Okrem vzdelávania, hudby, prírody a maľby je to lukostreľba. Učí ma to byť trpezlivý a sústredený. Ale najdôležitejšie je pre mňa byť sám sebou a k tomu vediem aj ľudí s ktorými pracujem, ľudí na ktorých mi záleží a moje dve deti. V mojom živote je preto pre mňa veľmi dôležitá zmysluplná práca.

Čo by ste poradili dnešným mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú o svojej budúcnosti? Na čo by sa mali sústrediť a čo nie je s odstupom času až tak dôležité?

E.K.: Mojou prácou je práve toto. Hovorím im: Robte to, čo máte, tam, kde ste a s tým čo máte, najlepšie, ako viete. Pokiaľ budú robiť prácu podobne ako ostatní, budú mať podobné výsledky. Pokiaľ budú výnimoční, vytrvalejší než ostatní, dosiahnu v živote lepšie výsledky.

Kľúčom k úspechu je komunikácia a informácie, s akými človek pracuje. So správnymi informáciami, so sústredením sa na cieľ a pracovitosťou prichádzajú výsledky. A zvyknem rozprávať príbeh o Edisonovi:

„Ak ti niečo nevyjde, neznamená to že si zlyhal! Objavil si spôsob, ako to nefunguje, podstatné je skúsiť teraz ďalší spôsob.“ Poradil by som im, aby sa veľa pýtali, stále zaujímali o informácie, ktoré im v ich pozícii dokážu byť nápomocné. A nestrácali odvahu skúšať znovu a znovu, ako sa dajú veci zlepšovať a riešiť.

Čo nie je odstupom času až také dôležité? Všetko, čo bolo, pretože to už nezmením. Chcem sa dívať do budúcnosti, na to, či to, čo robím má pre mňa zmysel, že chcem v živote niečo dokázať a posúvať sa dopredu. Nie je podstatné to, koľko času venujú ľudia tomu, aby sa niekam dostali ale to, čo sa na tejto ceste o sebe naučili a či im to pomohlo dostať sa do cieľa. Kľúčová je viera v seba.

Pri pohľade späť – je niečo, čo by ste urobili inak?

E.K.: Nenechávam sa pohlcovať vecami, ktoré nedokážem zmeniť. Stroj času nemám a ak by aj áno, asi by som to bol všetko urobil rovnako, pretože tým, kým som dnes, som práve pre to všetko, čo bolo. Maximálne by som získal viac času, pretože by som riešil isté etapy efektívnejšie, no pravdepodobne by mi nedali v osemnástich šancu stať sa vedúcim. Na isté veci musí človek jednoducho dozrieť.

Pr článok MMC