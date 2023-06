Situácia v Bratislave je vážna: Na viacerých miestach sú zaplavené ulice, v podjazde v Ružinove zatopilo auto

V Bratislave sú na viacerých miestach zaplavené ulice, tvoria sa tam aj kolóny. Na sociálnych sieťach o tom informujú obyvatelia hlavného mesta a Zelená vlna RTVS.

Na Račianskej ulici smerom do Krasnian sa vodiči zdržia v kolónach viac ako hodinu. V opačnom smere takmer polhodinu. „Na bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi smerom k Tunelu Sitina sa zdržíte polhodinu,“ avizovala Zelená vlna. Zároveň upozornila na to, že na Vajnorskej pod železničným podjazdom smerom do centra je vyplavený kanál. Vodiči sa tam zdržia asi 15 minút.

Rátajte so zdržaním

„Na Einsteinovej smerom na Prístavný most sa zdržíte asi 20 minút a v opačnom smere asi 15 minút,“ priblížila Zelená vlna. Na Prístavnej smerom k Prístavnému mostu sa podľa nej vodiči zdržia 15 minút. Kolóny sa tvoria aj na Nobelovej smerom na Vinohrady, kde je potrebné počítať s 25-minútovým zdržaním.

Portál TV Noviny dodáva, že v podjazde v Ružinove pri nemocnici jedno auto zatopilo. Na mieste zasahujú hasiči aj policajti, ktorí zároveň dopravu usmerňujú a odkláňajú. V Rači siahala voda autobusom až po svetlá. Kanalizácia nestíha vodu odvádzať. Najmä vo východnej časti mesta spadlo už viac ako 50 milimetrov zrážok a podľa portálu imeteo.sk spadnú ďalšie výdatné úhrny. Búrky sa totiž šíria.

Podľa webu Dopravného podniku Bratislava (DPB) je súčasne spomalená, respektíve prerušená aj premávka niektorých liniek MHD. DPB poukázal na zatopené podjazdy na Bajkalskej ulici a časti komunikácií Vajnorská – Račianska – Drieňová – Ružinovská. Na sprejazdnenie komunikácií, ktoré boli zasiahnuté prívalovým dažďom, boli podľa podniku nasadené všetky dostupné zásahové zložky.