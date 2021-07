Situácia v Austrálii sa vymkla spod kontroly. Žena sa zobudila na to, že jej myš obhrýza očnú buľvu

Myši sa tu premnožili neuveriteľne rýchlo, sú všade, kam sa len pozriete. Ľudia už nemôžu ani pokojne zaspávať vo vlastných domovoch. Hlodavce sa dostanú naozaj všade, útočia aj na pacientov v nemocniciach. Austrálčanka sa dokonca z hrôzou zobudila na to, že jej myš obhrýza očnú buľvu.

Myš obhrýzala žene očnú buľvu

Austrálčanka sa zobudila s absolútnou hrôzou, cítila totiž, ako jej myš obhrýza očnú buľvu, informuje portál LAD Bible. Žena z Južného Nového Walesu je manželkou farmára a práve na farmách je situácia týkajúca sa premnoženia hlodavcov najhoršia. Okamžite bola hospitalizovaná, no ani zďaleka nie je jediným človekom, ktorý sa kvôli útoku hlodavcov ocitol v nemocnici.

Ako informuje The Times, desivých príbehov najmä z vidieckych oblastí v posledných týždňoch neustále pribúda viac a viac. Mick Harris, farmár z mestečka Narromine popísal, ako sa zobudil na zvláštny šteklivý pocit. Vtom mu myš vyliezla spoza ucha a rovno na líce. Po zvyšok noci už zaspať nemohol, až kým sa mu myš, ktorá ušla pod posteľ, konečne nepodarilo chytiť do pasce. Harris má s manželkou dve deti a vždy, keď sa počas noci rozplačú, sa manželia boja toho, že je to kvôli myši, ktorá im vliezla do postieľok.

Pacientov hryzú myši aj v nemocniciach

Ľudia však nie sú v bezpečí dokonca ani v nemocniciach. Pacientov hryzú myši aj tam, a to priamo počas toho, ako sú ošetrovaní lekármi. Nemocnice v Tottenhame, Walgette aj v Gulargambone hlásia pacientov s poraneniami po útoku hlodavcov. Myši však neútočia len na ľudí, zničia kompletne všetko, čo im príde do cesty. Pre A Current Affair sa vyjadrila Shirilee Jackson, matka troch detí, ktorej hlodavce v priebehu jedinej noci zničili auto. Keď sa o 5 ráno zobudila, sedadlá boli úplne rozhryzené.

Zničené boli aj bezpečnostné pásy, a podlaha, bez šance boli aj opierky na hlavu či detská sedačka. Myši zničili už aj úrodu a kôlne. Pustili sa dokonca aj do domov, na ktorých poničili elektrické vedenie. Napáchané škody sa už teraz šplhajú k miliarde dolárov. Obrovským problémom čelia aj farmári, ktorí sa potrebujú pripraviť na zimu.

Viac ako 400 väzňov a 200 zamestnancov muselo byť kvôli zamoreniu hlodavcami evakuovaných aj z nápravného strediska vo Wellingtone. Vláda už pripravila pomocný balíček, ktorý by mal pomôcť napáchané škody zmierniť. Malým podnikateľom, ale aj farmárom chce pomôcť aj s nákupom pascí, za pomoci ktorých musia hlodavce odchytávať. Zdá sa však, že problém sa tak skoro vyriešiť nepodarí. Samica myši je pripravená na párenie v čase, keď má ešte len 6 týždňov. Každých 20 dní dokáže porodiť až 10 mláďat.