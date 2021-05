Z týchto záberov vám bude nevoľno. Austrália bojuje s obrovským zamorením hlodavcami

Kam sa len pozriete, všade sa hemžia tisícky drobných hlodavcov. Austráliu trápi po nedávnych požiaroch ďalší závažný problém. Obyvatelia netušia, čo si s ním počať. Z nakrútených záberov budete mať zimomriavky.

Austráliu zaplavili milióny hlodavcov

Austrália sa trápi s problémom nevídaných rozmerov – je zamorená miliónmi hlodavcov, píše portál Daily Mail. Úrady sa obávajú, že ak sa niečo neurobí okamžite, zamorenie môže trvať až dva roky. Farmári sú zo situácie zúfalí, obávajú sa, že myši zožerú úplne všetko a z úrody neostane vôbec nič. Nasledujúcich niekoľko týždňov je kľúčových. Akonáhle to vláda schváli, farmári sú pripravení na vyhubenie myší použiť 5 000 litrov toho najsilnejšieho dostupného jedu.

Chemikália s názvom Bromadiolón pôsobí ako antikoagulant, ktorý zapríčiní, že myši vykrvácajú na smrť. Samozrejme, mnohí použitie tejto látky odmietajú kvôli tomu, aký môže mať dopad na ostatné zvieratá, ktoré sa k nej náhodne dostanú, vrátane prasiat či psov, ako aj na životné prostredie. Podľa niektorých farmárov je však už príliš neskoro uvažovať nad inými alternatívami. Obávajú sa, že myši by sa čoskoro mohli dostať aj do väčších miest.

Pre Daily Telegraph sa vyjadril Dieter Mafra, odborník na odchyt škodcov, podľa ktorého už teraz sa myši dostávajú do mesta napríklad v autách prevážajúcich zásoby potravín. V jesenných mesiacoch zas hlodavce začnú hľadať útočisko, a to aj v ľudských obydliach. Realitou by sa tak mohlo stať napríklad aj to, že myši začnú hrýzť ľudí aj vo vlastných posteliach. Mafra si myslí, že Sydney bude plné myší už najneskôr v auguste.

Problém sa opakuje každých 10 rokov

Toto nie je prvý prípad, kedy je Austrália zamorená hlodavcami, problém sa opakuje približne každých 10 rokov. Rok 2020 myšiam mimoriadne prial, po dvoch rokoch extrémneho sucha sa konečne objavili dažde, vďaka čomu bola lepšia aj úroda. Na konci sezóny tak mali farmári vytvorené veľké zásoby, do ktorých sa mohli myši pustiť.

Myši za posledné mesiace napáchali obrovské škody pohybujúce sa v miliónoch dolárov. Austrálska vláda však prisľúbila pomoc do výšky 50 miliónov dolárov tým, ktorých pliaga postihla najviac. Farmári sa však obávajú, že aj keď pomoc príde, bude už príliš neskoro a problém im vyriešiť nepomôže. Táto situácia už totiž pretrváva najmenej 8 mesiacov a stav sa neustále zhoršuje.