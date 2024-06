Šimkovičová prezradila, aká by mala byť STVR: Odmieta, že skončí sloboda a nezávislosť tvorby, no opozícia to vidí inak

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) odmieta tvrdenia, že v Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) sa skončí sloboda a nezávislosť tvorby. Uviedla to v reakcii na štvrtkové (20. 6.) schválenie legislatívy o STVR v parlamente.

„Žiadna sloboda a nezávislosť tvorby sa v novej STVR, ako sa to snažia niektorí aktéri politického súboja prezentovať, nekončí. Kto to tvrdí, spolieha sa na to, že väčšina ľudí zákony nečíta. Naopak, nový zákon o STVR explicitne požaduje, aby programové služby STVR produkovali nestranné, vyvážené a pluralitné informácie o dianí v SR,“ poznamenala vo videu na sociálnej sieti rezortu kultúry.

Ministerka odmietla vyjadrenia o ohrození nezávislosti a deštrukcii demokracie. Nová legislatíva podľa nej vytvára predpoklady na lepšiu osobnú realizáciu pracovníkov a spolupracovníkov telerozhlasu. „Zlepšuje podmienky pre výkon novinárskej profesie a všetkých tvorcov vo verejnej službe. Nežiada od nich nič iné, len skutočnú objektivitu. Tá je kľúčovou požiadavkou verejnoprávnosti, na ktorú mnohí tvorcovia a vedenie súčasnej RTVS rezignovali,“ podotkla.

Požiadavky zákona preto podľa Šimkovičovej slov nemôžu byť dôvodom na štrajky. Upozornila na to, že jeho schvaľovanie sprevádzala politická a aktivistická hystéria. Ministerstvo, vláda a aj ona osobne čelili podľa jej slov dlhodobej diskreditačnej kanonáde.

Zákon parlament prijal vo štvrtok. Hlasovali zaň všetci zo 78 prítomných poslancov. Opozícia sa na hlasovaní nezúčastnila, zmeny v telerozhlase skritizovala. Nová legislatíva prinesie zmenu RTVS na STVR. Hovorí takisto okrem iného o tom, že riaditeľa bude voliť deväťčlenná rada so štyrmi nominantmi rezortu kultúry. Zákon má v prípade podpisu prezidentom SR nadobudnúť účinnosť 1. júla.

„Čierny deň pre nezávislý verejnoprávny priestor na Slovensku“

Súčasný manažment RTVS rešpektuje schválenie zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR), zároveň ho však vníma ako krok proti verejnoprávnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré vedenie telerozhlasu poslalo TASR.

„Je to čierny deň pre nezávislý verejnoprávny priestor na Slovensku. Je to čierny deň pre mediálny priestor na Slovensku. A je to čierny deň pre občiansku spoločnosť na Slovensku,“ okomentoval schválenie zákona generálny riaditeľ (GR) RTVS Ľuboš Machaj. Zároveň upozornil na riziká, ktoré predstavuje aplikácia legislatívy v aktuálnej podobe.

Poukázal na to, že zákon dostatočným spôsobom nerieši prechodné obdobie, v ktorom bude inštitúcia bez generálneho riaditeľa a kontrolného orgánu Rady STVR, zákon sa podľa neho nezaoberá ani systémovým riešením procesov zmien súvisiacich s prechodom na novú inštitúciu v oblasti administratívy, ekonomického a finančného riadenia.

Progresívne Slovensko chce zákon napadnúť

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) avizuje, že zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) napadne na Ústavnom súde SR. Uviedol to jeho líder a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka v reakcii na schválenie legislatívy v parlamente.

„Parlament vo štvrtok definitívne zrušil slobodné verejnoprávne médiá – RTVS. Od 1. júla ju nahradí poslušná a krotká STVR. Je to hanba vládnej koalície a aj hanba pre Slovensko. My však opakujeme – nás ani slobodné médiá neumlčíte,“ skonštatoval.