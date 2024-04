Šialené aprílové počasie pokračuje: Na Slovensko sa valí sneženie, vločky by mohli spadnúť aj v nižších polohách

Aprílové počasie je vo všeobecnosti známe svojou premenlivosťou. Kým cez víkend už mnohí definitívne zimné oblečenie uložili do šatníkov, v týchto dňoch ho museli opäť vytiahnuť. A na Slovensko sa teraz valí ďalšia vlna sneženia, informuje o tom portál iMeteo.sk.

Ako z najnovších informácií vyplýva, naše územie čaká ďalšie ochladenie, ktoré so sebou prinesie aj zrážky. Tie môžu byť v niektorých oblastiach dokonca snehové, pričom zasiahnuť by mali aj do nižších polôh. „Ochladzovanie už teraz badať v niektorých oblastiach na severe, kde hranica sneženia klesá aj do nižších polôh. Podvečer snežilo napríklad v Lendaku a teraz sa dočkajú aj ďalšie oblasti nášho územia,“ píše iMeteo.

Hranica sneženia by mohla klesnúť až pod úroveň 500 metrov nad morom a snehové vločky by sa teda mali objaviť napríklad v obciach Žilinského a Prešovského kraja. Zasnežené môžu byť tiež cesty, a preto by si mali dávať pozor aj motoristi. Piatok sa teda bude niesť v znamení ochladenia a zrážok.

Výstrahu pred mrazom vydal aj SHMÚ, ktorý o tom informoval na svojom webe. Výstraha predbežne platí od štvrtka 23:00 hod. do piatka 6:00 hod. Prízemný mráz predstavuje podľa slov meteorológov ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu.