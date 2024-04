„Shut up“, poslanec Michelko zo SNS kričal v parlamente na Pročka, nazval ho aj idiotom: Ľudia sa smejú jeho angličtine

V Národnej rade bolo dnes rušno, poslanec zo SNS Roman Michelko sa dostal do konfliktu s Jozefom Pročkom z hnutia SLOVENSKO, krikom ho žiadal aby bol ticho, pričom použil aj anglický výraz „shut up“. Ten sa teraz stal predmetom vtipov aj satirických stránok.

Jozef Pročko sa na rokovaní parlamentu pustil do Romana Michelka s tým, že SNS chce v kultúre rozhodovať o všetkom. „Dobre, ticho,“ začal Michelko a krikom pokračoval, že on má slovo. „Ticho, ja mám slovo, shut up… idiot,“ pričom chcel naspäť čas, o ktorý ho Pročko svojimi reakciamu ukrátil.

Satirická stránka Zomri zdieľala situáciu z rokovania zachytenú na videu s komentárom: „Keď použiješ slovanskú angličtinu v praxi.“

Rôznorodé reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať. Ľuboš na Instagrame píše, že započul šalát, až potom si vraj uvedomil, že skúsil „shut up“. Ďalšia používateľka sociálnej siete si myslela, že okrikuje nejakého poslanca Šaláta. Niektorí namiesto „shut up“ rozumeli „šarap“.

Hnutie SLOVENSKO zase na sociálnych sieťach prezdieľalo „remix“ hitu Shut up od skupiny The Black Eyed Peas, do ktorého textu bolo zakomponované Michelkovo „shut up“.