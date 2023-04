SHMÚ varuje pred výdatným lejakom, ktorý môže spôsobiť škody. Pozor si dávajte najmä v týchto častiach Slovenska

Meteorológovia upozorňujú na dážď najmä na západe Slovenska, ale aj na silný vietor na horách na sever krajiny. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa.

V Bratislavskom kraji a okresoch Senec, Skalica a Trnava platí do piatka večera výstraha pred dažďom. Úhrn zrážok môže dosiahnuť do 50 milimetrov a viac. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil SHMÚ.

Pozor aj na silný vietor

So silným vetrom na horách treba rátať v okresoch Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V nárazoch môže vietor dosahovať rýchlosť až do 135, v priemere až do 85 kilometrov za hodinu, teda až na úrovni víchrice.

V niektorých okresoch Prešovského kraja platí v piatok ráno aj výstraha pred mrazom vo vegetačnom období.