Sexuálne objavovanie aj záhadné zločiny. Najlepšie prehliadané seriály roku 2020, ktoré musíte vidieť

Rok 2020 priniesol množstvo skvelých seriálov. Náš rebríček tých najlepších nájdete tu. Tentokrát sme sa pozreli na seriály zo streamovacích služieb, ktoré sú kvalitné, divákmi aj kritikmi vysoko ohodnotené, je však pravdepodobné, že ich všetky nevidel ani ten najväčší seriálový fanúšik.

Niektoré seriály rozpútali aj v tomto roku obrovský rozruch. Spomeňme si napríklad Dámsky gambit, ktorý vytvoril na Netflixe nový rekord, seriál Unorthodox, ktorý očaril divákov už v prvej polovici roka svojím zobrazením kultúry ortodoxných Židov alebo kvalitnú kriminálnu drámu Defending Jacob.

Dnes prinášame rebríček seriálov z obľúbených streamovacích služieb, ktoré sú rovnako kvalitné, výborne nakrútené a častokrát ukazujú dôležité témy, nehovorilo sa však o nich tak často. Ak však milujete seriály, tieto musíte vidieť. Patria totiž medzi najlepšie, ktoré tento rok priniesol.

The Mess You Leave Behind / El desorden que dejas

ČSFD: 77%

IMDb: 6.8/10

Španielsky seriál s voľným prekladom Neporiadok, ktorý po tebe zostáva prináša mysteriózny kriminálny prípad. Hlavná hrdinka Raquel prijíma po pauze kvôli smrti svojej matky miesto učiteľky literatúry na strednej škole. Ako sa postupne ukazuje, je náhradou za učiteľku, ktorá spáchala samovraždu.

Raquel sa postupne upína na tento prípad a zisťuje, že je všetko úplne inak. Tajomstvá sa neskrývajú iba v škole a v radoch študentov, ale aj v kruhu jej najbližších. Čo ju môže dostať do nebezpečných situácií.

Seriál postupne dávkuje stále nové informácie a neporiadok v tom, čo sa skutočne deje nepociťuje iba samotná hrdinka, ale aj diváci pri obrazovkách. V závere však prichádza premyslený koniec, ktorý všetko objasní. Ak sa obávate pri seriáloch podobného žánru prvoplánovému rozuzleniu, táto španielska jednohubka vás príjemne prekvapí. Nájdete ju na streamovacej službe Netflix.

We Are Who We Are

ČSFD: 77%

IMDb: 7,0/10

Režisér Luca Guadagnino v roku 2017 očaril svet svojou snímkou Daj mi tvoje meno (Call Me by Your Name), ktorá na pozadí letného horúceho Talianska prinášala príbeh nevšednej romancy. Do tohto vizuálne atraktívneho prostredia zasadil aj svoju seriálovú prvotinu s názvom We Are Who We Are. Ak ste si zamilovali film Daj mi tvoje meno, teraz zostanete podobne okúzlení.

Príbeh osemdielneho seriálu sa odohráva na americkej vojenskej základni v Taliansku, kde sa stretáva na jednej strane vojna a jej kruté následky, na druhej mladá generácia tínedžerov, ktorá hľadá svoju identitu. Herecké obsadenie je neuveriteľne výrazné a pútavé a nedominujú v seriáli iba dospievajúci hrdinovia, ale aj ich rodičia. Aj oni totiž prežívajú neustále podobné pocity, ako ich deti.

Seriál otvára množstvo spoločensky dôležitých tém, ako brutálne následky vojny, rodinné vzťahy alebo hľadanie vlastnej sexuálnej identity. Nesie sa ale v ľahkej atmosfére leta a všetkých možností, ktoré prímorské Taliansko ponúka. Seriál si môžete vychutnať prostredníctvom streamovacej služby HBO GO.

The Mandalorian – 2. séria

ČSFD: 91%

IMDb: 8,8/10

Minulý rok bola príjemným prekvapením seriálová novinka zo sveta Star Wars, The Mandalorian. Podľa divákov aj kritikov patrí práve tento seriál medzi to najlepšie, čo od prvej trilógie Star Wars vôbec vzniklo. Vizuálne krásne spracovaný príbeh sa časovo odohráva za šiestou epizódou a jeho časťami nás sprevádza herec Pedro Pascal v hlavnej úlohe spolu s postavou Baby Yodu, ktorého ste už určite zachytili minimálne na nejakých memečkách.

Druhá séria, ktorá mala premiéru tento rok, na svojich kvalitách vôbec nestráca. Práve naopak a všetkých fanúšikov Star Wars poteší známymi postavami z tohto sveta a predovšetkým v závere na vás čaká milé prekvapenie. Nie sú však primárne a seriál výborne funguje aj bez nich.

Ak aj nepatríte medzi milovníkov Hviezdnych vojen, seriálu The Mandalorian by ste mali dať šancu. Prináša totiž na obrazovky kus poctivého filmárskeho remesla. Nájdete ho na streamovacej platforme Disney+.

No Man’s Land

ČSFD: 83%

IMDb: 7,6/10

Osemdielny seriál zasadený do prostredia sýrskej občianskej vojny sleduje hlavného hrdinu Antoina, ktorý pátra po svojej zmiznutej sestre. Napriek tomu, že je považovaná za mŕtvu, on nestráca nádej a snaží sa zistiť, čo sa skutočne stalo. Nečaká ho však príjemné prekvapenie.

Dostáva sa až na územie, ktoré je okupované Islamským štátom. Pomocou tohto príbehu sa môžeme dozvedieť informácie o skutočnom sýrskom vojenskom konflikte. Nechýba množstvo akcie a napätia, ktoré vás vzhľadom na nehostinné prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva, nepustí od obrazoviek.

Seriál si môžete vychutnať prostredníctvom streamovacej služby HBO GO.

I May Destroy You

ČSFD: 70%

IMDb: 8,1/10

Provokatívna dráma z prostredia Londýna pomocou hlavnej hrdinky Arabelly prináša tému sexu a jeho dobrovoľnosti v súčasnom svete. Arabella je sebavedomá mladá žena, s množstvom kamarátov, príjemným začínajúcim vzťahom a s úspešnou kariérou spisovateľky pred sebou. Táto idylka sa zmení v momente, kedy sa stáva obeťou sexuálneho napadnutia.

Kvôli tomu sa rozhodne prehodnotiť svoj život a istoty, ktoré v ňom zdanlivo má. Tu začína cesta sebapoznania, ktorú sledujeme spolu s ňou. Arabella prináša drsnú facku dnešnej spoločnosti a ukazuje, čo všetko môže byť považované za obťažovanie alebo ako dokáže možno aj maličkosť narušiť bezchybne fungujúci ľudský život.

I May Destroy You je seriál, ktorý vás poznačí a na ktorý tak skoro nezabudnete. Je provokatívny, agresívny ale aj vtipný. Má všetko potrebné na to, aby zaujal, vyvolal jemnú kontroverziu a prinútil diváka sa na chvíľu zamyslieť. Túto londýnsku jazdu si užijete prostredníctvom streamovacej služby HBO GO.

Beartown / Björnstad

ČSFD: 70%

IMDb: 7,2/10

Švédsky seriál nakrútený podľa rovnomenného románu Fredrika Backmana sleduje príbeh Petra, niekdajšej miestnej hokejovej hviezdy, ktorá sa vracia domov. Celé mestečko sa na jeho slávu a schopnosti spolieha a vystavia tím, ktorý môže v juniorských majstrovstvách získať zlato.

Čo by to bolo za kvalitný severský seriál, keby v ňom chýbala kriminálna zápletka. A aj preto je táto ambícia narušená obvinením hlavnej hviezdy so závažného trestného činu.

Chladná atmosféra miesta, kde sa odohráva, dotvára seriálu tú správnu atmosféru. Ak obľubujete kinematografiu s touto pridanou hodnotou, Bartown si zamilujete. Užiť si ho môžete vďaka streamovacej službe HBO GO.

Cudzinec / The Stranger

ČSFD: 76%

IMDb: 7,3/10

Hlavným hrdinom tohto mysteriózneho seriálu z dielne Netflixu je Adam, ktorého kontaktuje tajomná cudzinka a prezradí mu tajomstvo o jeho manželke. Tá následne zmizne a Adam je presvedčený, že sama by jeho aj s ich deťmi len tak neopustila.

Postupne sledujeme, ako cudzinka, ktorá pozná tie najväčšie tajomstvá, prichádza aj k ďalším ľuďom. Čo ich však spája? A kto je ona? Sieť záhad sa postupne rozplieta a na diváka čaká množstvo prekvapení a zvratov.

Britská miniséria prináša tajomnú atmosféru, napätie a viac otázok než odpovedí a čo je najdôležitejšie, pri sledovaní vás upúta od prvej chvíle a nepustí až do konca.

Veľká / The Great

ČSFD: 78%

IMDb: 8,1/10

Seriál s historického prostredia, ktorý rozosmeje aj toho najvážnejšieho diváka. Pri jeho sledovaní radšej zabudnite na historické presnosti a nechajte sa unášať atmosférou a dobovými kostýmami. Satirická komediálna dráma je zasadená do Ruska v 18. storočí. Jeho hlavnou hrdinkou je mladá Katarína s optimistickým duchom, túžiacim po prevrate.

Keď sa vydá za cára Petra rýchlo zisťuje, ako to vo svete aj vzťahoch chodí. Uvedomuje si, že sa ocitla v zaostalom svete a jej najväčším cieľom je zmeniť ho. Seriál prináša množstvo vtipných momentov, ktoré vychádzajú aj s asociácií ku skutočnej histórii. Seriál The Great nájdete v archíve streamovacej služby HBO GO.