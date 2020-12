Nastražená pasca aj predpoveď smrti. Detaily seriálu Dámsky gambit, ktoré vám pravdepodobne unikli

Seriál Dámsky gambit neovládol iba celú streamovaciu službu Netflix, kde sa dlhodobo držal na prvom mieste rebríčka Top 10, ale aj svojich divákov. Na eBayi v dobe jeho premiéry stúpol predaj šachových súprav o úchvatných 273 percent. Ak ste ho už mali možnosť vidieť, prinášame niekoľko detailov, vďaka ktorým budete seriál milovať ešte viac.

Keď sa povie najlepšie seriály roku 2020, v rebríčkoch nesmie chýbať Dámsky gambit. Očaril svojich divákov a zbúral snáď všetky mýty o tom, že šach je vlastne iba nudná hra. Pretože je v ňom skutočne obrovské množstvo napätia a emócií. Seriál je však výborný aj po svojej filmárskej stránke. Nechýba v ňom viacero asociácií, metafor alebo maličkých detailov, ktoré ho robia ešte výnimočnejším. Zachytili ste ich všetky?

Všetky šachové zápasy sú autenticky zahrané

Seriál Dámsky gambit neočaril iba “bežných” seriálových fanúšikov, ale aj skutočných milovníkov šachu. Jeho tvorcovia totiž nič nenechali na náhodu a ak ste sa pri sledovaní zamysleli nad tým, či sú šachové ťahy ich hrdinov skutočne hrateľné, odpoveď je áno.

Na tvorbe seriálu sa podieľal dlhoročný šachový tréner a expert Bruce Pandolfini, ktorý sa považuje za najskúsenejšieho amerického šachového učiteľa a ruský šachový veľmajster Garry Kasparov. Herci sa teda tieto ťahy museli presne naučiť a seriál tak uspokojí aj toho najnáročnejšieho diváka.

Nie všetky ženy sú hlúpe

Samotná hlavná hrdinka Beth Harmon predstavuje postavu silnej a nezávislej ženy a to aj napriek neľahkému detstvu, ktoré si prežila. Či už ste počas sledovania venovali pozornosť ajtomuto aspektu alebo nie, je veľká pravdepodobnosť, že tento detail vám unikol.

V sekvencii, kedy si Beth prezerá výstrižky z novín, ktoré si pán Shaibel o jej úspechoch odložil, môžeme vidieť jeden celkom kontroverzný titulok. “Beth Harmon dokazuje, že nie všetky ženy sú hlúpe,” znie jeho nadpis a je neuveriteľne aktuálny aj pre náš reálny svet, v ktorom si ženy častokrát museli alebo stále musia vydobiť svoje miesto medzi mužmi.

Prítomnosť slávnych žien v oblastiach, kde dominujú muži, je cítiť aj v ďalších scénach. Napríklad keď učiteľ číta svojim žiakom, medzi ktorými je aj malá Beth, báseň od anglickej poetky Stevie Smith.

Šach na strope s figúrkami pána Shaibela

Scény, pri ktorých zo stropu začali vyliezať šachové figúrky a rozohrali vlastnú partiu viackrát pomohli Beth aj pri skutočných súbojoch. Boli však s ňou prepojené od jej úplných začiatkoch so šachom, v ktorých mu úplne prepadla.

Všimli ste si však, že tieto figúrky nie sú hocijaké? Počas celého seriálu sú pri vizualizáciách šachovnice na strope použité rovnaké figúrky, s akými ju učil hrať šach pán Shaibel úplne na začiatku. A to aj pri sekvenciách, kedy vyhráva najprestížnejšie turnaje. Môžeme to chápať ako poctu mužovi, ktorý jej zmenil tragické detstvo a s ním aj celý život. A to iba “obyčajným” šachom v tmavej pivnici.

Beth ani počas svojich najväčších úspechov nezabudla na svoje začiatky a aj preto až do konca doma trénovala na šachovnici, ktorú si kúpila ako malé dievčatko za svoje prvé zarobené peniaze.

Sabotáž alebo úplná náhoda?

Ako informoval portál Bored Panda, na Reddite sa medzičasom začala šíriť zaujímavá teória. Určite množstvo z vás bolo pri sledovaní naštvaných na francúzsku modelku Cleo, ktorá “vylákala” Beth večer pred zápasom, v ktorom mohla poraziť majstra Borgova. Podľa viacerých fanúšikov však bola Cleo nastrčená návnada jej ruskými súpermi, ktorá ju mala rozptýliť.

Beth sa pri tejto príležitosti, samozrejme, opila a na dôležitý súboj prišla neskoro a v dosť zlom stave. Už podľa jej výzoru bolo jasné, že sa majsterkou nestane.

Túto teóriu podporuje aj sekvencia z úplne poslednej epizódy, kedy sa Beth opýta Townesa, ako sa mu podarilo získať víza na cestu do Ruska. On odpovie, že mu v tom pomohlo ruské veľvyslanectvo, pretože si pravdepodobne mysleli, že ju rozptýli. Beth mala totiž pre neho slabosť, povedala však o tom iba Cleo, práve pri spomínanom stretnutí. Všimli ste si aj vy tieto súvislosti?

Za svoje prvé peniaze si kúpila topánky, ktoré nosili populárne dievčatá

Beth si už vo svojom mladom veku dokázala zarobiť peniaze svojím šachovým nadaním. V seriáli to síce nie je priamo ukázané, ak ste však sledovali pozorne, tento pekný moment ste si určite všimli. Keď bola Beth adoptovaná z detského domova, nemala ani zďaleka také moderné šaty, než jej spolužiačky v novej škole. Kvôli čomu sa jej aj vysmievali.

Tento rozdiel je jasne ukázaný v scéne, kedy vidíme ako majú ostatné dievčatá v triede obuté krásne, lesklé, čierno-biele topánky. Keď Beth vďaka šachu získa nejaké peniaze, okrem svojej prvej šachovnice a šiat si kúpi aj takéto topánky, ktoré potom nosí do školy, aj na ďalšie turnaje.

Beth sa postupne stáva nie iba ikonou šachu, ale aj štýlu. Možno ste si to ani neuvedomili, ale jej outfity sú častokrát inšpirované vzormi zo šachovnice. Jedným z najzaujímavejších bol práve ten, ktorý sme mali možnosť vidieť v poslednej časti. Beth mala oblečený dlhý biely kabát doplnený o bielu baretku. Táto kombinácia vizuálne asociovala šachovú figúrku bielej kráľovnej.

Inšpirovali sa reálnymi úspešnými šachistami

Aj keď herci mohli na obrazovkách pôsobiť ako najväčší šachoví profesionáli, skutočnosť bola úplne iná. Väčšina z nich totiž šach vôbec nevedela hrať. Aby stvárnili svoje úlohy čo najautentickejšie, spolupracovali s konzultantami, ktorí ich učili presné “choreografie” toho, čo urobiť a ako.

Napríklad hra postavy Harryho Beltika vychádzala s hry profesionálneho šachistu Magnusa Carlsena. Carlsen je nórsky šachový veľmajster, ktorý prišiel Harrymu Mellingovi, predstaviteľovi Beltika, veľmi zaujímavý a inšpiroval sa jeho rýchlymi ťahmi.

Ako uviedol herec v rozhovore pre Vulture, všetci si mali počas nakrúcania vybrať reálnu postavu zo sveta šachu, ktorou sa inšpirujú.

Almina smrť bola naznačená už skôr

Pre niektorých divákov bola smrť adoptívnej mamy Beth možno prekvapením, ďalší to však čakali. Ako? Prezradila im to scéna, v ktorej sedela v hoteli pred zrkadlom. Jej štylizácia bola totiž veľmi podobná známej kresbe ilustrátora Charlesa Allana Gilberta, ktorú si môžete vyhľadať pod názvom Všetko je márnosť.

Na tejto kresbe sa rovnako nachádza žena, ktorá sa pozerá do zrkadla, avšak celý výjav jej odrazu pôsobí ako ľudská lebka. V tomto momente sme Almu videli poslednýkrát nažive. Túto asociáciu si však v tom momente pravdepodobne uvedomil iba máloktorí divák.

Celkovo vzťah medzi Beth a jej adoptívnou mamou Almou bol zaujímavý. Dalo by sa povedať, že obe potrebovali jedna druhú. Teraz vám však prezradíme detail, ktorý vymyslel maskér Daniel Parker. Postava Beth od svojej mladosti až po úplný záver výrazne zmenila svoju vizáž. Všimli ste si však v tomto smere cielené prepojenie s Almou?

Alma od začiatku nosila na perách predovšetkým tmavý rúž. Parker sa rozhodol tento zaujímavý detail použiť ako úctu zo strany Beth ku svojej mŕtvej mame. Ako sa míňali časti, Beth nosila stále tmavšie odtiene rúžov, až v závere mala na perách, dá sa povedať identickú farbu, ako Alma.