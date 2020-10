Sex s mŕtvolou a detailne zobrazená pitva. Najnechutnejší film sa nakrúcal v márnici so skutočnými telami

Španielsky režisér Nacho Cerdà sa vo svojej ranej tvorbe zameral na tému smrti. Nechopil sa jej však opatrne, ale namiesto toho si zvolil cestu, ktorou šokoval všetkých divákov. Snímka Aftermath, ktorá je druhá časťou jeho trilógie, diváka zavedie do márnice a ukazuje to najnechutnejšie, čo sa v tomto neprívetivom prostredí môže odohrať.

Krátkometrážny film Aftermath má síce iba 30 minút, no pri scénach, ktoré obsahuje, je to viac než dostačujúca dĺžka. Celá jeho stopáž sa totiž odohráva v márnici a sleduje priebeh ľudskej pitvy. Mŕtve telá na kovovom stole však ani zďaleka nie sú to najzvrátenejšie, čo tento film prináša.

Aftermath nie je sondou do lekárskej práce patológov, ale skôr do hlavy človeka s tými najšialenejších myšlienkami, ktoré mu môžu napadnúť. V tomto prípade nezostáva iba pri myšlienkach lekárov, ale režisér filmu sa ich rozhodol aj skutočne pred kamerou zrealizovať. Pitvy mŕtvych ľudí prebiehajú úplne chladne, ako by ani nešlo o človeka. Patológova pracujú surovo a ani na chvíľu sa nepozastavia nad tým, čo robia.

Treba však upozorniť, že táto snímka nie je ani zďaleka vhodná pre citlivé povahy a tiež podotknúť, že ak aj dobre znášate kontroverzné a brutálne filmy, je dosť možné, že v tomto prípade budete mať problém. Rezanie ľudskej kože, vyberanie orgánov a ich ukladanie na tácku alebo všade prítomná stekajúca krv.

Celý film ukazuje trojicu hlavných postáv, z nej sú dvaja lekári, ktorí za celý čas neprehovoria ani slovo. To ešte viac umocňuje stiesnenú atmosféru tejto snímky, ktorá je už aj tak pri sledovaní neznesiteľná. Šokujúca nie je iba samotná pitva, ale aj túžby jedného z patológov. Nejde totiž o film, ktorý sa primárne venuje pitvám, ale ukazuje, ako môže vyzerať nekrofília v tom najvyhrotenejšom svetle.

Nekrofília uprostred skutočnej márnice

Viete si predstaviť lepšie prostredie pre nekrofila, než akým je práve márnica? A až sem siaha film Aftermath, ktorý sa nebráni otvorene ukázať ani tie najdivokejšie a nejzvrátenejšie scény, ktoré nie sú ťažko znesiteľné iba pre diváka, ale pri nakrúcaní s nimi bojovali aj herci či samotný režisér.

Keď jeden z lekárov odchádza, druhý zostáva v márnici sám s telom mŕtvej ženy. Vyťahuje a zapína kameru a až v tomto momente prichádza to najhoršie. Patológ sa nahráva na video pritom, ako si ľahne na mŕtvolu a uspokojuje si svoje potreby.

Hercom aj režisérovi bolo na zvracanie

Snímka Aftermath sa napriek všetkému zvrátenému, čo ukazuje, líši od väčšiny kontroverzných filmov svojou myšlienkou, ktorú divákom so silným žalúdkom prináša. Jednoduché to však nemal ani štáb pri nakrúcaní. Ako uviedol režisér Nacho Cerdà v rozhovore pre portál Offscreen, hlavný predstaviteľ filmu sa musel prekonávať a pociťoval chuť na zvracanie.

Režisér tiež spomína, že pri nakrúcaní spolupracovali so skutočným patológom a pri styku s mŕtvym človekom mu nebolo všetko jedno. Nacho Cerdà uzatvára rozhovor s odôvodnením, prečo je natoľko fascinovaný témou smrti. Podľa neho je totiž univerzálna a všade na svete úplne rovnaká a dokážeme sa s ňou stotožniť všetci.

Vo filme Aftermath môže divák nájsť okrem kontroverzných a nechutných scén obrovský myšlienkový presah, ktorý sa dá aplikovať do nášho sveta. Napriek tomu však nie je filmom pre všetkých, je totiž náročné dopozerať ho úplne celý až do konca. Na ČSFD si vyslúžil hodnotenie 63 % a či sa už divákom páčil alebo nie, vo svojich komentároch sa väčšina zhodla na tom, že je naozaj dosť nechutný. Ak máte odvahu, posúďte to sami.

Pozrite si mrazivý trailer z márnice: