Šesť chvíľ ticha v New Yorku či čítanie mien všetkých obetí. Takto dnes prebieha 20. výročie útoku na Dvojičky

Zvon vyzváňal v sobotu vo Svetovom obchodnom centre (WTC) v New Yorku a signalizoval začiatok spomienkového obradu pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001. Útoky si vyžiadali takmer 3000 obetí na životoch. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.

Ľudia zhromaždení pri pamätníku v Manhattene v New Yorku si uctili pamiatku obetí prvou minútou ticha o 8:46 h (14.46 h SELČ). Práve v tom čase pred 20 rokmi prvé z unesených dopravných lietadiel narazilo do severnej veže mrakodrapov Svetového obchodného centra – známych ako Dvojičky. Celkovo bude v sobotu v USA šesť chvíľ ticha, pripomína AFP.

Na slávnosti v New Yorku sa zúčastnil Joe Biden, Barack Obama i Bill Clinton

Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj americký prezident Joe Biden a bývalí prezidenti Barack Obama (2009-16) a Bill Clinton (1993-2001).

Biden má neskôr navštíviť a aj lokalitu pri obci Shanksville v štáte Pensylvánia, kde sa zrútilo štvrté unesené lietadlo, ktorého pasažieri sa pokúsili premôcť teroristov. Životy a hrdinstvo obetí si pri Shanksville uctí aj viceprezidentka USA Kamala Harrisová.

Rodinní príslušníci obetí počas slávnosti čítali mená všetkých ľudí, ktorí pri útokoch z roku 2001 prišli o život. Druhou minútou ticha si prítomní pripomenuli náraz druhého lietadla do južnej veže. Spevák Bruce Springsteen zahral pieseň I’ll See You In My Dreams (Uvidím ťa vo svojich snoch).

Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili 11. septembra 2001 v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA. Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí.

Na mieste dvoch zrútených budov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré dostalo názov Ground Zero (epicentrum), sa každoročne stretávajú pozostalí po obetiach teroristických útokov, ako aj tí, ktorí útoky prežili. Na obete spomínajú zvonením zvonov, minútou ticha a čítaním ich mien.

Minulý rok sa slávnosť konala len v obmedzenom rozsahu z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Trump pri príležitosti 20. výročia skritizoval Bidenovu vládu

Bývalý americký prezident Donald Trump v sobotu pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov na USA kritizoval vládu úradujúceho prezidenta Joea Bidena. Vyčítal jej “neschopnosť” pri sťahovaní vojakov z Afganistanu. Informovala o tom agentúra AFP.

Trump vo videozázname uviedol, že 11. september “predstavuje pre našu krajinu veľký smútok”. Za neradostný Trump označil aj spôsob, akým USA minulý týždeň v Afganistane ukončili vojnu voči tým, ktorí Spojeným štátom spôsobili škodu. USA budú mať podľa jeho slov ťažkosti spamätať sa zo zahanbenia, ktoré táto neschopnosť spôsobila.

Biden bol podľa Trumpových slov postavený do pozície “hlupáka”. Trump takisto zvalil vinu na “zlé plánovanie, neuveriteľnú slabosť a vodcov, ktorí v skutočnosti nerozumejú tomu, čo sa deje”.