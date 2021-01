Seniori nad 85 rokov sa budú môcť prihlásiť na očkovanie už tento týždeň, oznámil Krajčí

Registrovať sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa možno budú môcť už na konci tohto týždňa v niektorých okresoch aj seniori nad 85 rokov. V utorok to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v relácii TV Markíza Na telo Plus.

Krajčí uviedol, že prioritu v očkovaní budú mať ľudia nad 85 rokov, potom nad 75 rokov a nad 65 rokov. “Je možné, že koncom tohto týždňa alebo začiatkom toho budúceho sa otvoria okresy práve pre týchto ľudí,” poznamenal.

Ministerstvo zdravotníctva len v pondelok (18.1.) spustilo pilotné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS). Po pilotnom spustení vakcinácie bude nasledovať riadne očkovanie v týchto zariadeniach po celom Slovensku. Krajčí avizoval, že celá očkovacia stratégia Slovenska je postavená na ochrane tých, ktorí sú rizikoví. Slovensko má k utorku zaočkovaných 71 400 obyvateľov.

Zaočkovanie tretiny Slovenska by zabránilo 98 percentám úmrtí na COVID-19

Zaočkovanie tretiny obyvateľov Slovenska vakcínou proti novému koronavírusu by zabránilo približne 98 percentám úmrtí na ochorenie COVID-19. Išlo by najmä o obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, ktorí túto skupinu tvoria. V utorkovej online diskusii iniciatívy Veda pomáha to uviedli slovenskí vedci a odborníci.

Problematickou bude podľa ich slov najmä skupina tých, ktorí očkovanie odmietajú. Zároveň sa zhodli na tom, že ľudia by sa mohli dať zaočkovať ktoroukoľvek vakcínou, ak ju schváli Európska lieková agentúra (EMA). Rovnako uviedli, že chápu obavy ľudí z vakcinácie. Mrzí ich však, že mnohí nemajú problém uveriť reklame na určitý produkt, ktorého zloženie nemusia poznať, ale tvrdeniam vedcov, ktorí im podrobne vysvetľujú zloženie aj účinky vakcíny, neveria.

Poznamenali, že u ľudí v zariadeniach sociálnych služieb treba pristupovať k očkovaniu veľmi citlivo. Zmysel vidia v očkovaní personálu, ktorý sa o takýchto ľudí stará. Pripomenuli, že očkovanie chráni aj tých, ktorí vakcináciu z rôznych príčin nemôžu podstúpiť.

Tvrdia, že strach musia ľudia “nejako potlačiť” a spoľahnúť sa na vedomosti a skúsenosti odborníkov. Poznamenali tiež, že keby sa ľudia stále báli, tak by zomierali na cukrovku, pretože aj inzulín vynájdený pred 200 rokmi v ľuďoch vzbudzoval spočiatku nedôveru.