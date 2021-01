Iniciatíva Veda pomáha zverejnila vyhlásenie. Predstavili 8 bodov, ako postupovať pri pandémii

Spomínate si ešte na desatoro opatrení, ktoré pred sviatkami odporúčali vedci? Autormi boli práve odborníci z iniciatívy Veda pomáha. Ide o neformálnu iniciatívu slovenských vedcov a odborníkov s cieľom pomôcť slovenskej spoločnosti prekonať epidémiu koronavírusu.

Spája vedcov z oblastí epidemiológie, medicíny, infektológie, matematiky, dátovej vedy, ekonómie, sociológie, psychológie, práva, ako aj komunikácie a krízového riadenia. Iniciatíva zverejnila vyhlásenie, v ktorom uviedla, ako postupovať pri riešení pandémie. Vyhlásenie má niekoľko bodov. Pod vyhlásenie vedcov sa podpísalo vyše 40 odborníkov aj štyria členovia permanentného krízového štábu, a to Peter Visolajský, Peter Škodný, Robert Mistrík a Vladimír Krčméry. Celé vyhlásenie nájdete v tomto dokumente.

“Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 pokračuje aj v roku 2021. My, slovenskí vedci a odborníci z množstva rôznych disciplín, si uvedomujeme, ako vážne nás všetkých pandémia postihuje zdravotne, ekonomicky a sociálne, a do akých ťažko riešiteľných situácií sa dostávame,” píše sa vo vyhlásení.

8 hlavných bodov vyhlásenia

Medzi hlavné body, ktoré vedci odporúčajú, patrí očkovanie najstarších vekových skupín, zároveň upozorňujú aj na to, že vakcíny sú bezpečné. Ďalej odporúčajú aj testovanie, no len v najväčších ohniskách. Každý by podľa vedcov mal mať možnosť zadarmo a dobrovoľne sa otestovať.

Zároveň by sa malo posilniť masové trasovanie obyvateľov, a teda dohľadávanie kontaktov. Testovať by sa malo často a najmä tam, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí, napríklad vo firmách alebo v školách. Rovnako dôležitá je aj analýza dát, ktorá pomôže lepšie trasovať a vyhľadávať ohniská aj kontakty.

Rovnako k bodom zaradili aj prípravu škôl. Otvorenie škôl okamžite, ako to situácia umožní, považujú za najvyššiu dlhodobú prioritu našej spoločnosti po záchrane životov. Ako posledný bod je zaradené vytrvanie, bez ktorého sa nám pandémiu zvládnuť zrejme nepodarí.

Odporúčania vedcov z iniciatívy Veda pomáha:

Vakcinácia

Bezpečnosť vakcín

Masové testovanie dostupné pre všetkých

Intenzívne testovanie v ohniskách

Časté opakované testovanie na miestach s veľkým miešaním ľudí

Trasovanie, analýza dát a prístup k dátam

Príprava škôl

Vytrvajme

“Prosíme preto ľudí, aby naďalej zotrvali v prísnom dodržiavaní opatrení na zníženie mobility a kontaktov. Každé stretnutie, ktoré si odoprieme, prispeje k zlepšeniu situácie. Vydržme tak ako doteraz a povzbudzujme k tomu aj ostatných. Všetkým vám za to ďakujeme. Pandémii musíme čeliť všetci spoločne,” dodávajú na záver vyhlásenia odborníci.