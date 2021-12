Šéf vyhodil cez Zoom za 3 minúty až 900 zamestnancov. Neurobil to prvýkrát, vlani ich označil za hlúpe delfíny

Osud zamestnancov očividne ani najmenej netrápi generálneho riaditeľa spoločnosti Better. Rozhodol sa, že viac ako 900 ľudí prepustí počas jediného videohovoru prostredníctvom Zoomu. Samozrejme, video uniklo na internet, kde sa šíri rýchlosťou blesku.

Zo dňa na deň prepustil viac ako 900 ľudí

Hypotekárna spoločnosť Better zo dňa na deň viac ako 900 zamestnancom oznámila, že si musia hľadať novú prácu. O zamestnanie prišlo počas jediného hovoru cez Zoom až 9 % firmy, píše portál CNN.

„Ak práve sledujete tento hovor, ste súčasťou menej šťastnej skupiny, ktorá práve dostala výpoveď. Váš pracovný pomer je ukončený s okamžitou platnosťou,“ oznámil im generálny riaditeľ Vishal Garg počas online stretnutia, ktoré trvalo približne 3 minúty. Nezabudol dodať, že všetci prepustení majú očakávať mail s ďalšími informáciami z personálneho oddelenia.

Finančný riaditeľ Kevin Ryan dodal, že prepúšťať zamestnancov nie je nikdy príjemná záležitosť, obzvlášť srdcervúce je to však v tomto období tesne pred Vianocami. Garg ako dôvod prepustenia udal to, že trh sa rýchlo vyvíja a zamestnanci, ktorí musia firmu opustiť, nie sú dostatočne produktívni. Dodal, že reálne pracujú len 2 hodiny denne a zákazníkov, ale aj svojich kolegov okrádajú tým, ako málo robia.

Ľudí nazval bandou hlúpych delfínov

Garg priznal, že toto je už druhýkrát, čo takýmto spôsobom oznamuje zamestnancom, že práve prišli o prácu. Hovorí, že keď to urobil prvýkrát, plakal, no dúfa, že tentokrát bude silnejší. Z videozáznamu sa zdá, že tentoraz to ním naozaj príliš neotriaslo.

Mortgages, fraud claims and ‘dumb dolphins’: A tangled past haunts Better. com CEO Vishal Garg https://t.co/K6fvYQRt2m pic.twitter.com/mWbou8xEpQ — Forbes (@Forbes) November 20, 2020

Navyše, toto nie je prvý prípad, kedy Garg čelí kritike. Ako informuje portál Forbes, generálny riaditeľ minulý rok poslal svojim zamestnancom krutý mail, v ktorom písal, že ho strápňujú a majú s tým okamžite prestať. Písal, že sú príliš pomalí a prirovnal ich k bande hlúpych delfínov, ktoré sa napokon chytia do sietí a zožerú ich žraloky. Navyše, údajne bolo jasné, že má svojich favoritov, ktorým poskytuje v porovnaní s ostatnými zamestnancami nemalé výhody. Objavili sa aj obvinenia, že vo firme dochádza k šikane ľudí.

Spoločnosť Better má hodnotu 7 miliárd dolárov a len nedávno obdržala finančnú injekciu v hodnote 750 miliónovo dolárov. Zdá sa však, že generálny riaditeľ jednoducho rád kazí ľuďom Vianoce namiesto toho, aby ich pred sviatkami v náročnom období podporil.