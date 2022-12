Sedeli 25 rokov za vraždu, ktorú nespáchali: Dnes sú dvaja muži na slobode vďaka jednej epizóde podcastu

Dvaja muži, ktorí boli ešte v roku 1996 neprávoplatne odsúdení za vraždu, sa po 25 rokoch konečne dostali na slobodu. Paradoxne, na ceste von z väzenia im pomohla najmä ľudská iniciatíva a podcast, ktorý dokázal ich nevinu, píše Unilad.

Podľa tlačovej správy vydanej Georgia Innocence Project boli dvaja muži, Darrell Lee Clark a Cain Joshua Storey, prepustení po tom, čo strávili za mrežami 25 rokov. V ich prípade je však kľúčové to, že vo väzení „trčali“ neprávom.

Clark a Storey boli zatknutí za údajnú účasť na vražde ich 15-ročného najlepšieho priateľa Briana Bowlinga. V noci 18. októbra 1996 Bowling telefonoval so svojou priateľkou a povedal jej, že hrá ruskú ruletu so zbraňou, ktorú do jeho garáže priniesol Storey.

Úmrtie mladého chlapca však malo nastať po tom, čo sa neuvážene hral so zbraňou a tá vystrelila priamo pri jeho hlave. Takto znelo aj svedectvo Darrella Clarka a jeho právnikov, ktorí to označovali za tragickú nehodu spôsobenú vlastným zavinením.

Polícia však v tej dobe nebrala verziu Storeyho a Clarka vážne, pričom prípad ihneď vyšetrovali ako usmrtenie. Zvlášť po tom, čo im jeden svedok potvrdil identitu oboch mužov krátko po výstrele na dvore zosnulého Bowlinga, dodáva News.

Ďalší svedok následne tvrdil, že obaja muži zosnovali Bowlingovu smrť už niekoľko mesiacov predtým. Dôvodom mal byť fakt, že 15-ročný mladík vedel až príliš veľa o krádeži, ktorú spáchali jeho dvaja priatelia. Na základe týchto dvoch svedectiev boli muži odsúdení za Bowlingovu vraždu.

Tento prípad, ako mnoho iných, bol počas rokov raz za čas pripomínaný, no zväčša sa o ňom nehovorilo. Až do chvíle, kým sa nestal predmetom investigatívneho podcastu s názvom Dôkaz, ktorý vedú Susan Simpsonová a Jacinda Davisová.

V epizóde moderátorky odhalili, prečo vôbec polícia pôvodne obvinila Storeyho z neúmyselného zabitia, a potom oboch mužov usvedčila z vraždy. Počas vyšetrovania dokonca zistili, že polícia poskytla dôkazy a vypočula svedkov ešte predtým, ako vôbec svedkovia poskytli svoje svedectvá.

Napokon došli k záveru, že ich odsúdenie nebolo správne, pretože Brian Bowling sa o život pripravil sám, neúmyselne, no bez akejkoľvek „pomoci“ od dvoch mužov. Po necelom roku dokazovania úradom sa tak muži stali slobodnými.

„Nikdy si nemyslíš, že sa ti niečo také stane. Nikdy by som si nepomyslel, že strávim viac ako polovicu života vo väzení, najmä za niečo, čo som neurobil. Som len rád, že pravda po 25 rokoch konečne vyšla najavo. Som tak vďačný za projekt Georgia Innocence Project a Proof Podcast za to, čo urobili. Bez nich by som bol stále vo väzení,“ cituje slová Darrella Lee Clarka Innocence Project z amerického štátu Georgia.

27 hours ago, Lee and Cain were pondering whether they should eat the jail tray because they might not get processed out that night after being exonerated.

Now they’re enjoying their first full day of freedom. @proofcrimepod pic.twitter.com/zcGxrnGYkP

— Susan Simpson (@TheViewFromLL2) December 10, 2022