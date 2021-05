SaS chce zvyšovanie DPH vetovať na koaličnej rade. Matovič ho však naďalej obhajuje, vraj za to môžu Fico s Pellegrinim

Zvýšenie DPH je pre koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS) absolútne neprijateľné a na koaličnej rade využije právo veta na akýkoľvek podobný návrh. Uvádza sa to v stanovisku predsedu liberálov Richarda Sulíka.

„Ak má dobre fungovať naša koalícia, musia sa rešpektovať aj pravidlá,” uviedol Sulík s tým, že podpora rodín je správnou vecou, rovnako ako je dôležité spraviť poctivú daňovo-odvodovú reformu. „Určite sa však nemôže ísť cestou zvyšovania DPH a populisticky prichádzať s nápadmi, ktoré nemajú oporu ani medzi koaličnými partnermi,“ dodal Sulík.

V stredu 28. apríla po rokovaní vlády sa predseda SaS Richard Sulík vyjadril, že minister financií Igor Matovič má plány napríklad zvýšiť DPH na 25 percent alebo násobne zvýšiť daň z nehnuteľností. Proti zvýšeniu DPH sa vyslovila aj strana Za ľudí.

Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová v nedeľu uviedla, že táto koaličná strana nepodporí prípadné zvýšenie DPH. Zároveň podotkla, že takýto návrh na koaličnú radu neprišiel, koalícia sa však zaoberala návrhom na zvýšenie rodinných prídavkov.

Matovič si stojí za svojim

Osamelá matka s dvomi deťmi pracujúca za minimálnu mzdu by po pripravovanej daňovo-odvodovej reforme mohla mať čistý mesačný príjem 1 021 eur namiesto súčasných 606 eur. Na sociálnej sieti to tvrdí líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Osamelá matka s dvomi deťmi by si tak po reforme daní a odvodov prilepšila o 415 eur mesačne.

V súčasnosti podľa neho má táto matka príjem 606 eur, a to vrátane dvoch prídavkov na deti a dvoch daňových bonusov. „Môj vysnívaný “sociálny štát”, po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od leta chystám, tejto istej matke poskytne cca 1 021 eur mesačne,” napísal šéf rezortu financií.

Minister financií znova pripustil pri daňovo-odvodovej reforme zvyšovanie DPH. „V situácii, keď Fico s Pellegrinim doslova vybrakovali našu spoločnú špajzu o desiatky miliard, v situácii, keď nám pre krízu chýbajú v rozpočte miliardy eur, nemôžeme takúto zásadnú zmenu Slovenska na skutočne sociálny a prorodinný štát urobiť na ďalší dlh – nikto nám na to nepožičia.

To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH,” pripustil Matovič. Osamelá matka s dvomi deťmi pracujúca za minimálnu mzdu podľa neho zaplatí na vyššej DPH maximálne 20 eur mesačne.