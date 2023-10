Kúpte si radšej mäso v Lidli, ako tento predražený odpad: Salt Bae je v Londýne terčom brutálneho hejtu

Jeho popularita je stále na vysokej úrovni, no niektoré podniky z jeho portfólia sa trápia s desiatkami nespokojných zákazníkov. Príkladom je aj pobočka v Londýne, ktorá často zbiera viac negatívnych, než pozitívnych recenzií.

O tom, že londýnska pobočka reštaurácií Nusr_et známeho kuchára pod prezývkou Salt Bae, sa stretáva s množstvom negatívnych recenzií, sme písali aj skôr. Kritika však neutícha ani po tom, ako sa prevádzka celosvetovej siete reštaurácií prepadáva v hodnotení aj na TripAdvisore, kde zákazníci zanechávajú svoje dojmy.

Na TripAdvisore je možné nájsť cez 15 700 reštaurácií v Londýne, pričom Salt Bae s jeho steakmi, zlatým mäsom a inými špecialitami aktuálne drží 15 329. miesto a jeho celkové hodnotenie je na úrovni 2,5* z možných piatich. Ľudia sa v recenziách sťažujú prevažne na personál, no problémom má byť aj nekvalitné jedlo za vysoké ceny.

Lepšie je ísť do McDonaldu

Od konca augusta a počas celého septembra zbierala pobočka niekoľko negatívnych recenzií aj napriek tomu, že sa hovorilo o zmenách, ktoré mali kvôli kritike vykonať. „Radšej by som šiel do McDonaldu a až potom by som sa vrátil k tomuto predraženému odpadu. Nemíňajte svoje peniaze, lepší steak si kúpite v Lidli,“ napísal jeden z používateľov v polovici septembra.

Jedna z najnovších recenzií na TripAdvisore hovorí o nevhodnom správaní sa zamestnancov. „Zamestnanci sa stále snažia robiť okolo jedla šou, ale pôsobí to skôr hlúpo. Jedlá sú predražené, nedovarené, ak si v steakhouse objednám medium rare, tak neočakávam rare, ešte nie v rovnakej cenovej kategórii. Nemíňajte peniaze v tomto mieste faloše.“

Aj ostatné recenzie, medzi ktorými sa nájdu aj pozitívne, poukazujú na to, že podnik je skôr len odrazom mediálnej popularity šéfa tohto konceptu, no nejde o žiaden gastronomický zážitok. O tom sa však už čoskoro presvedčíme na vlastnej koži.