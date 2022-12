Sadistický horor opantal divákov. Hovoria, že nič strašnejšie už dávno nevideli, nechcú ho ani odporúčať

Na internete sa stal virálnym ďalší horor s desivým názvom Neprivolávaj nič zlého (Speak No Evil). Ľudia ho zaraďujú medzi najlepšie horory tohto roka a opisujú, ako nepríjemne sa pri jeho pozeraní cítili.

Neprivolávaj nič zlého sa sústredí na dve rodiny, ktoré sa stretávajú počas dovolenky v Taliansku. Jedna pochádza z Holandska a druhá z Dánska. Za toto krátke obdobie sa zblížia natoľko, až sa rozhodnú byť v kontakte aj po skončení dovolenky. Rodina z Dánska sa preto rozhodne vycestovať na víkend ku svojim holandským kamarátom a ako už asi tušíte, táto návšteva nedopadne podľa predstáv hostí a rozpúta sa šialené peklo, uvádza oficiálny text distribútora.

SPEAK NO EVIL is a special kind of dark comedy. One that eases into a stress induced panic without you even realizing it. And when that ending finally hits… ugh.

It’s funny and clever until it’s bleak and sadistic. So naturally I loved it. On @Shudder 9/15. Seek this one out. pic.twitter.com/19gXdh5jnW

