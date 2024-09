S polárnym vírom sa deje niečo nezvyčajné: Formuje sa mimoriadne pomaly, spolu s La Niñou môže priniesť extrémnu zimu

Nad severným pólom sa v stratosfére začal rozvíjať nový polárny vír. Aj keď je jeho aktivita pomalšia, ako je zvyčajné, môže sa značne podpísať na počasí v nasledujúcich zimných mesiacoch.

Správa sa nezvyčajne

Ako informuje iMeteo na základe odborného portálu Severe Europe Weather, ochladzovanie nad severným pólom je aktuálne na severnej pologuli v plnom prúde. Vytvára sa tu polárny vír – polar vortex, ktorý siaha vysoko do atmosféry.

Tvorba tohto víru začína obvykle v auguste, výrazne stúpa v septembri a v priebehu októbra. Najchladnejšie obdobie dosahuje v novembri a decembri, kedy je najsilnejší.

Problém je, že je chladnejší, no zároveň slabší, než býva zvykom. Ochladzovanie však prebieha pomalšie, časť stratosféry sa dokonca otepľuje, čo je v tomto ročnom období mimoriadne nezvyčajné.

Portál upozorňuje, že podľa predpovedí by mala byť sila polárneho vortexu po zvyšok septembra a v októbri pod normálom. V kombinácii so silnejúcou La Niñou môže podpriemerný vír spôsobiť rozloženie tlakových útvarov nad Európou. Tie by mohli spôsobiť oveľa chladnejšiu zimu, ako sa spočiatku predpokladalo.