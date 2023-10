Rúti sa na nás Jadranka: Na Slovensko prinesie intenzívny dážď, na toto sa pripravte

Pripravte sa na upršané počasie. Nad severným Jadranom sa vo štvrtok prehĺbi ďalšia tlaková níž, ktorá prinesie mimoriadne búrlivý piatok. Na Slovensku treba počítať s poriadnym lejakom a vylúčené nie sú ani búrky, informuje iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Už vo štvrtok večer sa od južného Francúzska, cez Taliansko, Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko až nad Slovinsko a Maďarsko bude formovať výrazné pole zrážok, ktoré bude prinášať aj búrky,“ píše portál.

„Búrky sú ojedinele možné aj na našom území a to predovšetkým v južných a vo východných okresoch Slovenka počas piatka. Na čo sa treba pripraviť na našom území, sú predovšetkým výdatné zrážky, ktoré budú plošné a rozsiahle,“ informuje.

„Zrážky sa nad naše územie začnú rozširovať v noci zo štvrtka na piatok a počas piatka bude pršať už na celom našom území. Pršať by malo až do piatkového popoludnia, kedy začnú zrážky pomaly od západu ustávať,“ píše portál v predpovedi.

„Počas piatka spadne na našom území plošne od 20 do 40 mm zrážok. Podľa aktuálnych predpovedí by malo byť ťažisko zrážok na juhu a východe krajiny, kde by mohlo spadnúť 40 až 60 mm zrážok. Zlepšenie počasia príde počas víkendu, ale príliš sa neoteplí,“ dodáva.