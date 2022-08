Ruský dovolenkár sa odfotil so systémom S-400. Prezradil tak pozíciu okupantov, ukrajinská armáda mu poďakovala

Rusi dovolenkujúci na Kryme si musia, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, zvykať na viaceré „novinky“. Sú to napríklad rôzne explózie na ruských vojenských základniach, ktoré môžu znepríjemňovať bezstarostné leňošenie na plážach Čierneho mora. Iné je, ak sa ruský unudený turista vydá trochu ďalej od pláže a uvidí vojenskú techniku, napríklad taký systém protivzdušnej obrany S-400. A ako správny dovolenkár povie svojej polovičke, aby ho s vojenskou technikou odfotila. Následne fotku uverejní na sociálnej sieti aj s geolokáciou a ukrajinskej armáde viac netreba.

Ako informuje portál CNN Prima NEWS, tak po sociálnych sieťach najnovšie kolujú fotografie ruského turistu, ktorý si zapózoval pri pozíciách protivzdušnej obrany na Rusmi okupovanom Kryme.

Fotografie dokonca „pochválilo“ aj ukrajinské ministerstvo obrany na Twitteri: „Možno sme na ruských turistov príliš tvrdí. Niekedy môžu byť skutočne nápomocní. Napríklad tento muž, ktorý sa fotí pri pozíciách ruskej protivzdušnej obrany pri meste Jevpatorija na okupovanom Kryme. Ďakujeme a pokračujte v dobrej práci,“ odkázalo ministerstvo v statuse plnom výsmechu a irónie.

Maybe we are being too hard on russian tourists… Sometimes they can be really helpful. Like this man taking pictures at russian air defense positions near Yevpatoria, in occupied Crimea. Thank you and keep up the good work! pic.twitter.com/bj5oEyXU0H

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 22, 2022