Krymom otriasali masívne explózie, dovolenkári utekali z pláží. Zelenskyj v noci povedal, že chce polostrov späť

Séria výbuchov na ruskej leteckej základni na Krymskom polostrove mohla byť dielom partizánskych sabotérov, povedal poradca ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoľak. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá o tom informovala v stredu.

Na Kryme došlo v utorok k explóziám na tamojšej ruskej vojenskej základni Novofedorivka, pripomína DPA. Ich príčina bola spočiatku nejasná a vláda v Kyjeve sa k zodpovednosti za ne neprihlásila. Denník The New York Times však informoval, že ukrajinská armáda zaútočila na významnú ruskú leteckú základňu nešpecifikovanými zbraňami. Ruské ministerstvo obrany trvalo na tom, že výbuchy neboli spôsobené ostreľovaním.

This video shot near the Novofedorivka air base in Crimea show two practically simultaneous, separate explosions. The Russian claim that there was an explosion of ammunition at the base, causing secondary explosions, is thus likely false. pic.twitter.com/Irnin3JQQY

Krym je pod nadvládou Moskvy od roku 2014, kedy ho Rusko anektovalo. Tento ukrajinský polostrov je ruskými turistami obľúbená dovolenková destinácia a na jednom z videzáznamov z utorka je zrejme vidieť, ako návštevníci utekajú z jednej z tamojších pláží, pričom v pozadí je vidieť stúpať hustý dym, uvádza spravodajská stanica BBC. Svedkovia agentúre Reuters uviedli, že počuli najmenej 12 explózií, ktoré sa začali približne o 15.20 h miestneho času (14.20 h SELČ).

Footage of the massive strike on Saki airfield in Crimea, more than 200km from the front line. Beach-goers panicking as war returns to the peninsula annexed from Ukraine in 2014. pic.twitter.com/Lh73W2PVOE

Podoľak naznačil, že možnou príčinou utorkových explózií, ktoré si vyžiadali jednu obeť a ďalších osem zranených, mohla byť aj nekompetentnosť Ruska. Kyjev poprel akúkoľvek zodpovednosť za incident, ku ktorému došlo na leteckej základni Novofedorivka hlboko na území okupovanom Ruskom.

Na videozáznamoch, ktoré v utorok kolovali na sociálnych sieťach, bolo vidieť rozsiahle oblaky dymu. Podoľak na otázku internetovej televízie Dožď, či je Kyjev za výbuchy zodpovedný, odpovedal: „Samozrejme, že nie. Čo s tým máme spoločné?“ „Ľudia, ktorí žijú pod okupáciou, rozumejú tomu, že sa táto okupácia blíži ku koncu,“ dodal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

The administration of the #Crimea annexed by the Russian Federation reported explosions on the peninsula

The local media report that a strike was carried out on a Russian military airfield.

According to preliminary data, there were no wounded or dead. pic.twitter.com/vAor584Goo

— NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2022