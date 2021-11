Rusko opäť otestovalo hypersonickú riadenú strelu. Cieľ vzdialený 400 kilometrov trafila na centimeter presne

Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že vykonalo ďalší úspešný test svojej novej hypersonickej rakety Cirkon (Zirkón), informovali agentúry AFP a TASS.

“Odpálenie sa uskutočnilo v Bielom mori na námorný cieľ vzdialený viac ako 400 kilometrov. Podľa kontrolných údajov let hypersonickej strely zodpovedal stanoveným parametrom… Cieľ bol zasiahnutý,” uviedol ruský rezort obrany s tým, že hypersonická raketa bola odpálená z fregaty Admiral Gorškov.

NEW: Russia says it successfully carried out another successful test of its Zircon hypersonic missile launched from a ship: pic.twitter.com/IPY5nUNfTM

— Alex Salvi (@alexsalvinews) November 29, 2021