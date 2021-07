Rusko otestovalo hypersonickú riadenú strelu. Cieľ vzdialený 1000 kilometrov trafí rýchlosťou až mach 9

Rusko v pondelok oznámilo, že vykonalo ďalší test svojej hypersonickej riadenej strely Zirkon, ktorá patrí medzi najmodernejšie Ruskom vyvíjané zbrane. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa vyhlásenia ministerstva obrany bola strela skúšobne odpálená z fregaty Admiral Gorškov, pričom zasiahla určený cieľ na pobreží Barentsovho mora pri severozápadnom pobreží Ruska.

“Strela Zirkon úspešne zasiahla cieľ nachádzajúci sa vo vzdialenosti vyše 350 kilometrov. Jej let dosiahol rýchlosť takmer mach 7,” uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

One of our most quoted and successful articles: What Russia’s 3M22 Zircon hypersonic missile means for NATOhttps://t.co/BrezQxOmCR

— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) July 12, 2021