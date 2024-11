Ruská stíhačka Su-57 je na smiech. V Číne utŕžila poriadnu hanbu, trčia z nej skrutky a stealth nefunguje

Čínske mesto Ču-chaj je v mnohom jedinečné. Okrem toho, že tu žije približne 2,5 milióna obyvateľov, tak je prepojené s Hongkongom a tiež s Macau. Je tiež vo veľkom vyhľadávané turistami a momentálne aj dejiskom významnej udalosti China International Aviation & Aerospace Exhibition.

Prvý ročník tejto leteckej výstavy sa udial v roku 1996 a ako píše český portál Deník, vystavuje najmä lietadlá čínskej produkcie a občas aj zo spriateleného Ruska.

A z najväčšej krajiny sveta na výstavu prišla veľká novinka. Ich najvýznamnejšie stíhacie lietadlo Suchoj Su-57. Má ísť o lietadlo 5. generácie, podobne ako napríklad americký F-22 Raptor. Má vynikať stealth technológiou, čo stíhačku robí neviditeľnou pre radary.

Su-57 bolo dovezené na výstavu pomocou transportného lietadla Antonov An-124 a vyzeralo to, že bude veľkým trhákom. Stroj okamžite zaujal množstvo ľudí aj preto, že si ho verejnosť mohla pozrieť zblízka, čo doteraz v prípade Su-57 nebolo možné. A kritika začala prichádzať takmer okamžite.

Leteckí fanúšikovia začali zverejňovať fotografie a videá lietadla a začali diskutovať nad veľmi slabou kvalitou spracovania. Bodaj by aj nie. Na spojoch sú používané skrutky, a to dokonca rôznych typov a tiež aj na menších plochách, jednotlivé časti k sebe dokonale nelícujú a pozostavujú sa aj nad odfláknutou kamuflážou, ktorá vznikla zjavne ručne roztieranými vrstvami tmelu a tie sú nakrivo.

Tu sa len veľmi ťažko môže hovoriť o stealth technológii, kde sa očakáva priam chirurgicky presná výroba a jednotlivé diely zapracované tak, že ich v podstate nie je možné ako rozlíšiť a lietadlo vyzerá akoby z jedného kusa.

V Číne sa predstavili dva kusy Su-57, pričom vystavený model má byť prototypom a nie je to teda výsledok sériovej výroby. Je teda možné, že poslaný prototyp sa od sériovej výroby stíhačky líši v kvalite spracovania.

The Russian SU-57 on display this weekend at an air show in China.

It’s that good ole Russian engineering folks. Lots and lots of screws and some parts that don’t look stealth. pic.twitter.com/Y8fg5xYzkn

— Wars of the World (@warsoftheworlds) November 4, 2024