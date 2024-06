Ruská automobilka Lada predstavila svoje elektrické SUV. Ich e-Niva je na smiech, toto auto nebude chcieť nikto

To, že automobilky predstavujú svoje nové elektromobily, nie je ničím nezvyčajným. Avšak do tohto trendu sa snaží dostať aj ruská spoločnosť AvtoVAZ s ich automobilmi Lada, ktoré u nás boli známe najmä počas bývalého režimu, no často brázdili naše cesty aj začiatkom 90. rokov. A zdá sa, že do tohto obdobia by sa hodil aj nový elektromobil od tejto automobilky.

Niva je známy model tejto značky a v minulosti bola cenená za to, že bola dobrý a lacný „pracant.“ Doba ale pokročila a s ním aj Niva. Keďže momentálne svet nabieha na trend elektromobilov, AvtoVAZ nechce byť až tak pozadu. A aj preto bola predstavená nová Lada e-Niva. Jej parametre ale auto odsudzujú na neúspech a na to, že si ju kúpi možno niekoľko nadšených fanúšikov značky.

Žalostný dojazd

Ak sa bavíme o elektromobile, každého vždy zaujíma dojazd. Majiteľ elektromobilu jednoducho chce, aby jeho elektrické auto dokázalo prejsť na jedno nabitie veľký počet kilometrov aj vzhľadom na to, že rýchlosť nabíjania a sieť nabíjačiek stále nie je až na takej úrovni, akú by sme si priali.

Ako uvádza mojelektromobil, pri Lade e-Niva ide ale o smiešny dojazd. Kapacita akumulátora je iba 34 kWh, čo je v dnešnej dobe slabá hodnota aj pre malé mestské e-autá a nie pre robustné SUV. Lada e-Niva má mať dojazd iba 175 kilometrov. To sa ale bavíme o optimálnom a „papierovom“ dojazde. Ak ťažký elektromobil, navyše s veľkým odporom vzduchu vyrazí na diaľnicu, je reálne, že dojazd v kilometroch bude ledva atakovať trojciferné číslo.

Na nabitie si počkáte

Ak si hovoríte, že zlý dojazd by mohol byť kompenzovaný aspoň rýchlym nabíjaním, tak síce uvažujete racionálne, avšak nesprávne. Lada e-Niva disponuje iba AC nabíjaním a akumulátor nabijete za pol dňa, čiže za 12 hodín. To je opäť niečo, na čo majitelia elektromobilov nie sú zvyknutí a nevieme si predstaviť, kto by si dobrovoľne kúpil elektromobil s takýmito žalostnými parametrami.

Jedno malé plus

Aby sme Ladu iba nekritizovali, môžeme pochváliť aspoň dizajn, ktorý nás síce pri pohľade zboku opäť prenáša do 90. rokov, no spredu vyzerá obstojne. Určite je dizajnovo na tom lepšie, ako „najškaredší elektromobil na svete“, ktorý predstavila ruská Moskovská polytechnická univerzita a pri ktorom, aj za dizajn často vysmievané auto — Fiat Multipla, vyzerá ako „luxusný superšport“.

Čo sa týka výkonu, e-Niva poskytne maximálne 120kW, čiže približne 160 koní a na stovku zrýchli asi za 10 sekúnd. Predpokladaná cena podľa motor.ru je 1,5 milióna rubľov, čo je pri súčasnom kurze necelých 16-tisíc eur. Za podobnú cenu je možné u nás kúpiť napríklad Daciu Spring Electric, ktorá poskytuje väčší dojazd.

Je ale dosť možné, že Ladu e-Niva na našich cestách nikdy, či aspoň v dohľadnej dobe, neuvidíme. Nie je jasné, kedy začne sériová výroba a pre vojnu na Ukrajine a v dôsledku sankcií je tiež pravdepodobné, že e-Niva ostane len pre domáci trh, či iné krajiny spriaznené s ruským režimom. To by ale európskeho motoristu trápiť nemalo, keďže e-Niva neposkytuje v podstate nič, čím by ho mohla zaujať.

