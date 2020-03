Rusi zaútočili atómovou bombou na USA. Pentagon simuloval jadrovú vojnu svetových mocností

Rusi zaútočili na USA atómovou bombou s nízkou silou a USA odpovedalo rovnako. Takto nejako začal scenár simulovanej jadrovej vojny medzi týmito veľkými svetovými mocnosťami. Simulované cvičenie prebehlo minulý týždeň s cieľom ujasnenia si postupov v prípade vzniku takéhoto konfliktu.

Simulácie jadrových útokov vyzerajú hrozivo. V septembri minulého roka sme vám v článku ukázali, ako by na videu vyzerala jadrová vojna práve medzi USA a Ruskom. Asi nikoho neprekvapí, že takáto vojna by si vyžiadala desiatky miliónov mŕtvych ľudí na oboch stranách. V ďalšom článku sme ukázali, že jadrová vojna medzi Indiou a Pakistanom, krajinami ktoré obe disponujú jadrovými zbraňami a majú medzi sebou konflikty, by spôsobila jadrovú zimu.

Prítomný aj minister obrany

Minulotýždňové cvičenie Pentagonu nie je ničím nezvyčajným. Ako uvádza portál vtm.zive.cz, zvláštne je to, že sa na ňom zúčastnil aj americký minister obrany Mark Esper. Predstieraný útok Ruska mal byť namierený proti cieľu NATO v Európe.

„Zaútočili na nás jadrovou hlavicou s malou silou explózie a v priebehu cvičenia sme simulovali reakciu s jadrovou zbraňou,“ uvádza sa v článku National Defense Magazine.

Chcú obnovovať jadrový arzenál

Magazín tiež pripomína snahy Trumpovej administratívy na modernizáciu jadrového arzenálu USA. Tá sa už deje, keďže začiatkom tohto mesiaca USA nasadilo do svojej výzbroje taktickú bojovú jadrovú hlavicu W76-2. Takáto zbraň doteraz Američanom vo výzbroji chýbala.

Trumpova administratíva tiež volá po výrobe nových hlavíc s označením W93, ktoré majú nahradiť staršie hlavice W88. Tieto hlavice sú termonukleárne a majú silu takmer 500 kiloton TNT. Pri porovnaní s bombou zhodenou na Hirošimu, ktorá mala silu „iba“ 15 kiloton TNT, ide skutočne o desivú zbraň.

Aj keď išlo iba o cvičenie, je jasné, že USA reálne počíta s hrozbou jadrového konfliktu. To je na jednej strane dobré, keďže potenciálny nepriateľ vie, že v prípade útoku môže očakávať adekvátnu odpoveď. Na druhej strane to však v nás vyvoláva veľmi nepríjemné pocity, že takáto vojna môže byť tou poslednou, akú ľudstvo niekedy vôbec zažije.