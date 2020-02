Američania nasadili do svojho arzenálu novú jadrovú hlavicu. Je malá no experti sa jej boja

Americká balistická ponorka USS Tennessee s jadrovým pohonom triedy Ohio, má vo výbave novú zbraň. Ide o taktickú bojovú jadrovú hlavicu W76-2. Takáto zbraň doteraz Američanom vo výzbroji chýbala.

USS Tennessee vyráža na svoju plavbu s raketami Trident II D-5 v počte 20 kusov. Každá raketa pritom dokáže niesť 4 alebo 5 jadrových hlavíc W76 o sile 90 kiloton TNT. Môže tiež niesť jednu hlavicu W88 o sile takmer pol megatony TNT. Ide o termonukleárne hlavice.

Tretina oproti Hirošime

Nová hlavica nasadená do výzbroje, W76-2 je vlastne upravená W76, ktorá dokáže explodovať o sile 5 kiloton TNT ako informuje Newsweek. Jej sila je tak približne tretinová oproti bombe zhodenej na Hirošimu.

Aj keď sa nová zbraň môže javiť ako miernejšia oproti iným, stále je oveľa viac deštruktívnejšia ako konvenčné nejadrové zbrane. Najsilnejšia nejadrová zbraň v americkej výzbroji, známa ako MOAB, je približne 500-krát slabšia ako táto nová taktická jadrová zbraň.

Slabšia neznamená horšia

To, že je jadrová hlavica slabšia má ale v boji taktickú výhodu. Stále dokáže napáchať veľké škody v mieste dopadu, avšak nezničí rozsiahle územia. Dokáže tak vážne poškodiť napríklad nepriateľskú vojenskú základňu nachádzajúcu sa pri meste, avšak mesto môže ostať prakticky nedotknuté.

V prípade jadrového konfliktu a útoku na USA malou taktickou zbraňou by USA doteraz nemalo ako adekvátne odpovedať. To sa ale zavedením W76-2 do výzbroje zmenilo. Experti ale varujú, že zaradenie tejto zbrane do výzbroje môže len eskalovať napätie.