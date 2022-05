Rusi použili sami proti sebe termobarické strely a raketový plameňomet TOS-1. Ukrajinci sa bavia na ich neschopnosti

Ukrajinský 97. peší prápor tvrdí, že skupina ruských okupantov omylom zaútočila na svoju vlastnú armádu pomocou jednej z ich najdesivejšej nejadrovej zbrane – ťažkého raketového plameňometného systému TOS-1.

Incident sa mal odohrať v nedeľu 8. mája v Záporoží, ako uvádza portál Unilad. Velitelia 97. pešieho práporu na Facebooku posmešne vyjadrovali spokojnosť s konaním ruských okupantov, ktorí použili ťažký plameňometný systém TOS proti svojim vlastným pozíciám a vlastne denacifikovali ukrajinskú zem.

The 97th Ukrainian infantry battalion issued a thank you letter for the Russian unit which on May 8 opened friendly fire on its own positions. The Russians annihilated their positions with troops & armor with thermobaric flamethrowers TOS-1A Sunblaze in #Zaporizhzhya province. pic.twitter.com/HPc0kSBIsC

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) May 9, 2022