Rusi použili na predmestiach Kyjeva bomby s bielym fosforom: Je ťažké ich uhasiť, spôsobujú vážne popáleniny

Ruskí vojaci použili v utorok v Hostomeli a Irpini neďaleko Kyjeva bomby obsahujúce biely fosfor. Na Telegrame to povedal starosta Irpiňa Olexandr Markušin.

„Použitie takýchto zbraní nepriateľskými jednotkami proti civilistom je zločinom proti ľudskosti a porušením Ženevských konvencií z roku 1949,“ uviedol Markušin. Bomby s bielym fosforom spôsobujú požiare, ktoré je veľmi ťažké uhasiť, a taktiež mimoriadne ťažké popáleniny.

Ruská armáda zničila most cez rieku Desna spájajúci Černihiv s Kyjevom

Ruská armáda zbombardovala a zničila most v obkľúčenom meste Černihiv na severe Ukrajiny. Informoval o tom guvernér Černihivskej oblasti Viačeslav Čaus. Zničený most slúžil na evakuáciu civilistov a dopravovanie humanitárnej pomoci. Most cez rieku Desna spájal Černihiv s Kyjevom.

Úrady uviedli, že obkľúčené mesto nemá vodu a elektrinu a situáciu označili za humanitárnu katastrofu. Silné výbuchy otriasli v stredu ráno aj Kyjevom a ťažké delostrelectvo bolo počuť severozápadne od ukrajinského hlavného mesta. Ruské sily sa snažia zo severozápadu Kyjev obkľúčiť a obsadiť jeho predmestia.

Ukrajinská armáda obkľúčila mestá Buča, Irpiň a Hostomeľ okupované Rusmi

Po tom, ako ukrajinské sily vytlačili ruských vojakov z Makarivu, môžu zaznamenať ďalší úspech v bojoch okolo Kyjeva. Ukrajinská armáda obkľúčila mestá Buča, Irpiň a Hostomeľ, ktoré boli dosiaľ pod ruskou kontrolou. Na sociálnej sieti Facebook o tom informovala mestská rada v Buči.

Mnohé obce pri Kyjeve sú však naďalej okupované a obyvateľstvu nezostali žiadne potraviny, lieky, hygienické prostriedky či výživa pre deti. Mnohé obce sú navyše bez spojenia so svetom, chýba aj svetlo či plyn. „Ruskí okupanti sa vlámu do domov, hľadajú jedlo a alkohol. Rabujú, strieľajú do psov a zabíjajú dobytok,“ uviedla mestská rada v Buči.