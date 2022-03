Trump prezradil, ako by reagoval na vojnu, keby bol prezidentom: Zbombardoval by Rusko, zvalil by to na Čínu

Vojna na Ukrajine, ktorú rozpútal Putin, pretrváva už takmer mesiac a jej koniec je ešte stále v nedohľadne. Bývalý americký prezident Donald Trump prezradil, ako by prinútil Putina ustúpiť, keby bol ešte stále pri moci.

Čo by Trump odkázal Putinovi?

Ako informuje portál Unilad, odhaduje sa, že kvôli vojne muselo svoje domovy opustiť už viac ako 3,5 milióna Ukrajincov. Bývalý americký prezident Donald Trump prezradil, aký má k súčasnej situácii postoj on. Prezradil, ako prebiehali jeho rozhovory s Putinom v čase, keď bol ešte pri moci.

Pre portál Insider sa Trump vyjadril, že Putin neustále hovoril o jadrovej vojne. Podľa Trumpa treba Putina postrašiť, že ak tie slová vysloví ešte raz, dopadne to zle. „Nemôžeš dovoliť, aby táto tragédia pokračovala. Nemôžeš dopustiť, aby tisícky ľudí len tak zomierali,“ odkázal by Putinovi Trump.

Bývalý prezident dodal, že Rusko síce má v zálohe jadrové zbrane, Amerika je však mocnejšia. Podľa neho má krajina tie najlepšie ponorky na svete a vybudovala najmocnejšiu a najefektívnejšiu mašinériu. V zálohe je pripravených 14 ponoriek s balistickými raketami. Tie sú navrhnuté tak, aby bez väčších zásahov dokázali fungovať až 15 rokov.

Nech sa medzi sebou pobijú Rusko a Čína

Zdá sa, že Trumpovi sa príliš nepozdáva prístup súčasného prezidenta, ktorý sa na Putina rozhodol pritlačiť za pomoci rekordne vysokých sankcií. Toto nie je prvý prípad, kedy sa Trump snaží ovplyvniť postoj Ameriky k rusko-ukrajinskej vojne. Už predtým v jednom z príhovorov povedal, že Amerika by mala lietadlá F-22 označiť čínskou vlajkou a Rusko zbombardovať, informoval portál The Washington Post.

Trump dodal, že následne by to zvalil na Čínu. Pobili by sa tak medzi sebou Čína a Rusko a Amerika by sa len prizerala so založenými rukami. Predtým pritom bývalý prezident čelil ostrej kritike za to, že Putinov útok na Ukrajinu označil za dôvtipný a brilantný krok.