Rusi ostreľovali trh v meste Kosťantynivka: Najmenej 16 ľudí zahynulo, počet obetí môže byť vyšší

Najmenej 16 ľudí zahynulo pri stredajšom ostreľovaní trhu v meste Kosťantynivka ležiacom na východe Ukrajiny v Doneckej oblasti ruskými silami. Ďalších 28 osôb utrpelo zranenia, informuje BBC s odvolaním sa na ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa.

Článok pokračuje pod videom ↓

Medzi mŕtvymi je aj jedno dieťa, uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra.

‼️ The moment of the Russian strike on the market in #Kostyantynivka. pic.twitter.com/6QutxR3ybs — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023



V dôsledku toho bolo podľa generálnej prokuratúry poškodených asi 20 predajných miest, elektrické vedenie, administratívna budova a piate podlažie obytného domu. Na mieste útoku vypukol požiar s rozlohou asi 300 metrov štvorcových, ktorý sa podarilo uhasiť.

The number of injured in #Kostyantynivka increased to 31 people Preliminarily, 20 stores, power lines, an administrative building and the 5th floor of a residential building were damaged. Cars and 8 commercial objects were burned to the ground. Search and rescue operation… pic.twitter.com/4tG14n6WmI — NEXTA (@nexta_tv) September 6, 2023

„Delostrelectvo ruských teroristov zabilo 16 ľudí v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti. Obyčajný trh. Obchody. Lekáreň. Ľudia, ktorí neurobili nič zlé. Veľa zranených,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Žiaľ, počet mŕtvych a zranených sa môže ešte zvýšiť. Toto ruské zlo musí byť porazené čo najskôr,“ dodal.

Predpokladá sa, že trh zasiahli rakety vypálené z ruského systému S-300.