Rus sa predvádzal pred kolegami a snažil sa prehltnúť vretenicu. Uhryzla ho a po pár hodinách v nemocnici zomrel

Zahrávanie sa s hadmi nie je nikdy dobrý nápad, najmä ak had patrí medzi jedovatý druh. O to nepochopiteľnejšie pôsobí čin muža, ktorý sa takto stal kandidátom na Darwinovu cenu.

Hltač hadov. Takúto prezývku si zaslúžil poľnohospodár z mesta Astrachán z juhozápadu Ruska, uvádza Profimedia. 55-ročný muž vyzerá odhodlane a zoskočí s nákladného auta s drobným hadom v rukách.

Chcel sa predvádzať

Portál Daily Mail uvádza, že muž pracujúci na poli s vodnými melónmi sa potom snažil prehltnúť vretenicu malú, konkrétne druh Vipera renardi. Chcel sa takto predvádzať pred svojimi kolegami.

Hada si dvakrát napchal do krku, avšak ten sa nechcel vzdať bez boja. Na tretí pokus o prehltnutie ho had uhryzol do jazyka.

Tento konkrétny had je síce jedovatý, no jeho uhryznutie nie je pre človeka nebezpečné. Poľnohospodár bol však o niekoľko hodín neskôr prijatý do nemocnice, kde mu diagnostikovali tzv. Quinckeho edém, čo je v podstate dôsledok alergickej reakcie. Mužovi opuchlo hrdlo a jazyk.

Napriek snahe lekárov zomrel

Údajne tiež utrpel anafylaktický šok. Jeho jazyk sa ledva zmestil do úst a lapal do dychu. Podľa portálu Antrakhan 24 muž napriek veľkej snahe lekárov zomrel. Portál ďalej uviedol, že prehĺtanie hadov je v Astracháne obľúbenou zábavou.

Miestni ľudia sú vyzvaní, aby od tejto zábavy upustili a ani nevykonávali nič podobné. Pravdou je, že muž síce nezomrel na otravu jedom, ale na alergickú reakciu, takže podobne, ako keby prehltol osu a tá ho uštipla do hrdla. To však neznamená, že táto podivná zábavka je bezpečná, práve naopak, ako to dokazuje aj tento prípad.