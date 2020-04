Rukavice dodávajú falošný pocit bezpečia. Zdravotná sestra ukázala, aké môžu byť nebezpečné

Keď si ideme zabezpečiť potraviny či nevyhnutný tovar do obchodu, okrem rúška sa mnohí z nás chránime aj rukavicami. Tie sú, samozrejme, výbornou ochranou, avšak iba do tej doby, ak ich používame správne a hlavne dbáme na zásady bezpečnosti. To, že vírusy či baktérie nemáme priamo na koži, ale na rukaviciach, ešte nič neznamená, ak sa nimi kontaminujeme.

Krížová kontaminácia

Tento problém názorne ukázala zdravotná sestra Molly Lixey z amerického Michiganu. Ako uvádza portál Bored Panda, pri návšteve obchodu si všimla, že mnohí ľudia majú síce rukavice, avšak aj tak u nich dochádza ku krížovej kontaminácii. Molly preto nahrala na Facebook video, v ktorom za pomoci farby ukazuje, ako sa aj rukavicami dokážeme ľahko kontaminovať.

Vo videu simuluje nákup v obchode. Ide do obchodu s rukavicami a dotkne sa kontaminovaného tovaru. Vírusy v tomto prípade nahrádza farba. Len tak mimochodom ju svrbí nos, tak sa ho dotkne, potom jej zvoní telefón.

Falošný pocit bezpečia

Vírusy má odrazu na nose aj na tvári kvôli mobilu, ktorého sa dotkla. Potom opäť používa telefón a jej tvár sa pokrýva farbou, čo by v reálnom živote boli patogény.

Následne, po dokončení nákupu rukavice zahodí, ale na tvári už aj tak má baktérie a vírusy. A potom, už rukami bez rukavíc sa chytí mobilu a rukavice odrazom stratili zmysel.

Sestrička týmto nechcela určite povedať, že by ste nemali nosiť rukavice. Upozorňuje na to, že ochrana rúk dáva ľuďom falošný pocit bezpečia. Pritom s nimi treba zaobchádzať rovnako, ako keby ste ich nemali. Nemáte sa dotýkať tváre, mobilu ani ničoho nevyhnutného. Následne ich máte zahodiť a ruky si umyť, prípadne vydezinfikovať. Takto znižujete šancu, že sa nakazíte.

Pozrie si spomínané video: