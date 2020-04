Polícia vysvetľuje: Je treba nosiť rúško, keď idem autom?

Otázke, či musíme používať rúško, keď sme za volantom sa venovala aj Polícia Slovenskej republiky a zverejnila k tomu status na svojom Facebooku. Odpoveď je zložitejšia, no vyslovene sa neprikazuje, aby ste mali rúško na tvári.

Áno aj nie

Polícia uvádza: „Momentálne až do odvolania platí, že na verejnosti musíme mať všetci na tvári ochranu, ktorá prekrýva nos a ústa.Opatrenia, týkajúce sa koronavírusu vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR. Ten pripustil aj situácie, kedy sa pri plnení tohto opatrenia zohľadňujú konkrétne okolnosti„.

Ak používate automobil iba vy a cestujete sami, nie je nutné, aby ste mali rúško na tvári. Netreba však zabúdať, že pri vystúpení z auta na verejné priestranstvo, ho už mať nasadené musíte.

Ak ste dvaja, dajte si rúško

Ak cestujete v aute so spolujazdcom, môžete sa vy nakaziť od neho alebo on od vás. V takom prípade je vhodné, aby ste rúško mali na tvári obaja. Rovnako je to aj v prípade, ak síce v aute cestujete sami, no využíva ho viacero osôb. Koronavírus dokáže prežiť na niektorých povrchov aj niekoľko dní, preto je vhodné mať ho na tvári.