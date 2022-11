Rozhodla o tom anketa: Na Twitter sa vďaka Muskovým amnestiám vracajú zablokované účty, ktoré šírili aj nenávisť a hoaxy

Nový majiteľ sociálnej siete Twitter Elon Musk vo štvrtok oznámil, že amnestia na predtým pozastavené účty na Twitteri sa začne na budúci týždeň.

Toto oznámenie je výsledkom internetového hlasovania, ktoré inicioval Musk. Zapojilo sa doň 3,16 milióna používateľov Twitteru, z ktorých 72,4 percenta sa vyslovilo za obnovenie pozastavených účtov, informuje TASR na základe správy z agentúry AFP.

„Ľudia sa vyjadrili. Amnestia sa začína na budúci týždeň,“ uviedol nový majiteľ Twitteru v odpovedi na svoj vlastný príspevok, v ktorom sa používateľov spýtal, či by Twitter mal ponúknuť všeobecnú amnestiu pozastaveným účtom za predpokladu, že neporušili zákon alebo sa nezapojili do spamovania.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022