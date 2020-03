Ropná spoločnosť vyobrazila Gretu Thunberg v dehonestujúcej sexuálnej polohe. Dizajn ukradla od umelca

Aj v tejto oblasti však platia isté pravidlá a sú stanovené hranice, ktoré by sa prekračovať nemali. Na to však nedbala kanadská ropná spoločnosť, ktorá sa rozhodla prebrať a šíriť hrozivý dizajn. Mladú aktivistku Gretu Thunbergovú na ňom vyobrazili mimoriadne krutým spôsobom.

Krádeže nie sú ničím nezvyčajným ani v umení, v tomto prípade však ide o oveľa závažnejší problém, ako krádež. Ako informuje portál Unilad, zamestnanci kanadskej spoločnosti zameranej na ťažbu ropy, X- site Energy Services, sa zabávali na obrázku, na ktorom je vyobrazené dievča s vrkočmi. Na obrázku je možné vidieť, že vrkoče niekto drží ako opraty a vyobrazenou dievčinou by podľa všetkého mala byť mladá aktivistka Greta Thunbergová.

Pôvodným autorom nákresu je umelec, ktorý je na Instagrame známy pod menom Canallaggtattoo. Ten je z počinu kanadskej spoločnosti znechutený a hovorí, že keď vytváral pôvodný návrh nálepky, nikdy by mu nenapadlo, že jeho umenie bude spájané s niečím tak nechutným, ako je sexuálne zneužitie aktivistky. Nemecký umelec, vlastným menom Gabriel Canalla sa prostredníctvom svojho Instagramu vyjadril, že jednoznačne ide o krádež, pretože sám by nikdy nevytvoril umenie s tak dehonestujúcim zámerom.

Canalla dizajn pôvodne vytvoril ako nálepku, z ktorej sa neskôr malo stať tetovanie. Kanadská ropná spoločnosť si však dizajne bez povolenia prebrala a rozhodla sa ho interpretovať vlastným spôsobom. Pre kanadskú spoločnosť X- site Energy Services v minulosti vytvárala návrhy spoločnosť Velocity Graphics, od návrhu, ktorý má vyobrazovať Gretu Thunbergovú, sa však dištancuje.

Do vyšetrovania prípadu sa pustila už aj kanadská polícia, tá sa však pre Huff Post vyjadrila, že nejde o detskú pornografiu a obrázok nespĺňa podmienky na to, aby bolo jeho šírenie považované za trestný čin. Samozrejme, k prípadu sa vyjadrilo aj vedenie X- site Energy Services. Pre City News Edmonton sa vyjadril generálny riaditeľ, Doug Sparrow, ktorý hovorí, že spoločnosť sa nateraz rozhodla prerušiť akúkoľvek aktivitu na sociálnych sieťach, rázne však odmieta, že by sa spoločnosť alebo ktorýkoľvek zamestnanec podieľal na tvorbe dizajnu nálepky.

They are starting to get more and more desperate…

This shows that we’re winning. https://t.co/NLOZL331X9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 29, 2020