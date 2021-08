Rok a pol väzenia za správy. Bieloruského novinára odsúdili za urážku Lukašenka v četovej skupine

Bieloruský súd v pondelok odsúdil novinára Siarheja Hardzijeviča za urážku prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorej sa dopustil v mobilnej četovej skupine. Informovala o tom Bieloruská asociácia novinárov (BAJ), ktorú citovala agentúra AP.

Päťdesiatročný Siarhej Hardzijevič si podľa rozsudku odsedí jeden a pol roka väzenia. Okrem toho bude musieť zaplatiť pokutu vo výške zhruba 1350 eur.

Najnovší verdikt je podľa AP súčasťou rozsiahlych čistiek, ktoré bieloruské úrady rozpútali v boji proti nezávislým médiám a aktivistom za ľudské práva.

Novinára z mesta Drahičyn, ležiaceho zhruba 300 kilometrov juhozápadne od bieloruskej metropoly Minsk, zatkli na základe jeho vyjadrení, ktoré napísal v četovej skupine v aplikácii Viber. Podľa súdu urážal prezidenta a ohováral policajtov. Hardzijevič pred vynášaním verdiktu povedal, že sa “cíti nevinný” a že žiadny trestný čin nespáchal.

Cathal Crowe (Irish Parliament) adopted Siarhei Hatskevich: “My office team and I will be doing everything we can to highlight his situation and to seek his release. I hope to make students in my constituency of Clare aware of his struggle and they too can join me in the fight.” pic.twitter.com/1S7BdlRORf

— Politzek.me | Political Prisoners in Belarus (@politzekme) July 27, 2021