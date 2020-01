Rok 2020 ešte len začal a už sme prišli o významnú časť prírody. Vedci ohlasujú vyhynutie ďalšieho druhu

Medzi najťaživejšie správy tohto roka patria zatiaľ ničivé požiare v Austrálii. O život prišla už miliarda zvierat, no nesmieme zabúdať ani na škody, ktoré nespôsobil oheň. Hneď na začiatku nového desaťročia totiž svet prišiel o ďalší živočíšny druh.

Vyhynul paveslonos čínsky

O strate informuje portál All That Is Interesting. Začiatkom roka 2020 sme definitívne prišli o paveslonosa čínskeho (Psephurus gladius). Ako informuje portál South China Morning Post, strata je o to smutnejšia, že paveslonos si nažíval v čínskej rieke Jang-c’-ťiang už od dôb dinosaurov, no nadvládu moderného človeka neprežil. Smutné zistenie publikovali čínski vedci ešte minulý týždeň v odbornom časopise Science of the Total Environment.

Paveslonos bol jednou z najväčších sladkovodných rýb, dorastal až do dĺžky viac ako 7 metrov a mohol vážiť až vyše 450 kilogramov. Tento druh ryby bol najrozšírenejší v čase, keď po Zemi ešte chodili dinosaury, teda pred 34 až 75 miliónmi rokov a dnešný paveslonos bol jedným z posledných dvoch potomkov pôvodného druhu. Druhý žijúci potomok je paveslonos americký (Polyodon spathula). Niektoré nájdené fosílie dokonca naznačujú, že paveslonos žil na Zemi omnoho dlhšie, než si vedci doteraz mysleli, a to až 200 miliónov rokov.

Paveslonos čínsky žil pôvodne vo viacerých veľkých tokoch. Okolo roku 1950 však počet jedincov poklesol natoľko, že ho bolo možné nájsť už len v rieke Jang-c’-ťiang. Už v roku 1966 bol dokonca zaradený medzi kriticky ohrozené druhy. Aj keď úrady okamžite zaviedli potrebné opatrenia, aby rybu ochránili, nepodarilo sa to a okolo roku 2000 bolo v rieke už tak málo jedincov, že bolo takmer nemožné študovať ich. Až v roku 2003 sa vedcom podarilo na jedného paveslonosa natrafiť a pripevniť na neho sledovacie zariadenie.

Život v rieke ohrozuje znečistenie a nadmerný rybolov

Nanešťastie, kamenisté dno rieky spôsobilo, že sa sledovacie zariadenie stratilo a to bol posledný prípad, kedy bol paveslonos čínsky pozorovaný vo voľnej prírode. Vedci pozorovali rieku Jang-c’-ťiang celé dva roky, no žiadneho paveslonosa sa objaviť nepodarilo. Vedci dokonca spojili sily aj s odborníkmi z Česka a z Británie, aby vytvorili prehľad rôznych druhov rýb, ktoré žijú nielen v rieke, ale aj v jej ramenách a v jazerách Dongting and Poyang.

Výskum ukázal, že v skúmanej oblasti žije 332 rôznych druhov rýb, nebol však medzi nimi ani jediný paveslonos. Dohromady žije v čínskej rieke viac ako 4-tisíc živočíšnych druhov, v poslednom storočí ich však následkom závažného znečistenia rieky, nadmerného rybolovu a výstavby priehrad výrazne ubudlo.

Prakticky vyhynuté sú aj ďalšie živočíšne druhy obývajúce rieku, medzi nimi Tenualosa reevesii či lipotes, ktorému sa hovorí aj riečny delfín. Vláda robí, čo môže, aby život v rieke ochránila. 8. januára tohto roka napríklad vstúpil do platnosti zákon, ktorý zakazuje komerčný rybolov na mnohých miestach v okolí rieky. Budúci rok bude zákaz navyše rozšírený o ďalšie územia.