Rok 2019 v číslach: Padlo 400 teplotných rekordov, na Zemi žije o 41,5 milióna ľudí viac

Rok 2019 sme zosumarizovali už z mnohých pohľadov. Pozreli sme sa na to, čo sa stalo vo svete klimatickej zmeny, čo priniesol vedecký pokrok, na uplynulých 12 mesiacov sme nazreli cez fotografie a neodpustili sme si ani krátky kvíz. Tak teda (možno) naposledy zhrnieme rok 2019 aj v zaujímavých číslach.

41,5 miliónov ľudí

Na našej planéte aktuálne žije niečo vyše 7 754 984 000 ľudí. Na začiatku roku 2019 dosahovala svetová populácia hranicu 7 713 468 000 obyvateľov, čo znamená, že za jeden rok pribudlo približne 41,5 miliónov ľudí. To je približne toľko, ako žije na území Ukrajiny. A aj keď sa toto číslo zdá byť enormné, faktom ostáva, že svetový rast populácie každým rokom klesá a kým na začiatku minulej dekády dosahoval 1,22% v tomto roku by mal dosiahnuť 1,05%.

72,6 rokov

Čo sa demografie týka, pre rok 2019 ešte jedna pozitívna štatistika, ktorou je odhadovaná dĺžka dožitia. Celosvetový priemer odhadu dĺžky dožitia pre dieťa narodené v roku 2019 bol 72,6 rokov, čo je historický rekord, ktorý odzrkadľuje vedecký pokrok v oblasti medicíny ako aj dostupnosti zdravotných zariadení a vyššej kvality života vo svete. Od roku 2010 sa toto číslo celosvetovo zvýšilo o viac ako 2,5 roka.

13 miliónov klimatických demonštrantov

Rok 2019 bol rokom protestov, medzi ktorými na medzinárodnej úrovni rozhodne vytŕčali tie za klimatickú budúcnosť našej planéty. Hnutie Fridays For Future síce ponúka štatistiky od augusta 2018, keďže však klimatické štrajky získali na sile až začiatkom roku 2019, je celkom rozumné sa na ne obracať. Masové protesty za budúcnosť klímy sa konali vo viac ako 6 900 mestách vo všetkých kútoch sveta, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 13 miliónov ľudí.

411,41 ppm

A prečo vlastne stáli milióny detí, študentov, ale aj dospelých v uliciach a žiadali od svetových lídrov razantné kroky v riešení klimatickej krízy? Jednu z odpovedí poskytne pohľad na koncentráciu oxidu uhličitého v atmosfére. Tá v roku 2019 opäť prekonávala historické rekordy a ukazuje, že svet sa napriek obrovskej hrozbe stále nedokáže odpútať od využívania energie z fosílnych palív, ba čo viac, neustále túto väzbu prehlbuje. Priemerná koncentrácia oxidu uhličitého v atmosfére dosahovala v roku 2019 podľa NOAA (za prvých 11 mesiacov) 411,41 ppm, čo je opäť viac ako v predošlom roku 2018, kedy dosahovala hranicu 408,52 ppm. Pre porovnanie, v roku 2010 bol svetový priemer (koncentrácia sa líši v závislosti od zemepisnej šírky) 389,9 ppm, pričom v roku 1960 dosahovala len 316,91 ppm.

+1 slovenských miest

Dlhé roky platilo, že na Slovensku možno nájsť 140 miest. Naposledy zoznam v roku 2016 rozširovalo Gabčíkovo a Turany. V roku 2019 o zaradenie medzi mestá Slovenskej republiky požiadali Nesvady v okrese Komárno. Po schválení vládou Slovenskej republiky v septembri sa tak od 1. januára zoznam slovenských miest opäť rozrástol a na hodinách geografie sa tak žiaci budú učiť už aktuálny údaj 141.

400 teplotných rekordov

Rok 2019 bol okrem iného aj rokom teplotných rekordov. Padali počas celého roka, v najväčšej miere počas leta na severnej pologuli. Ako už pred časom informovalo britské BBC, rekordy padali v období od mája do augusta v 29 krajinách sveta, pričom ich bolo vo všetkých kútoch sveta prepísaných takmer 400. Výnimkou nebolo ani Slovensko, ktoré prežilo mimoriadne horúce letné mesiace. Len nedávno SHMÚ informoval o tom, že najextrémnejšie teplotné výkyvy boli pozorované v obci Kamenica nad Cirochou. Priemerná ročná teplota tu dosahovala 11°C, čo je najvyššie číslo od začiatku meraní v miestnej stanici.

2 797 800 564 amerických dolárov

Presne toľko zarobil celosvetovo najúspešnejší film roku 2019. Avengers: Endgame sa však nestal len najlepšie zarábajúcim filmom roka, ale aj celej histórie, keď po opakovanom uvedení do kín prekonal aj Avatara, ktorý rebríčku dlhodobo kraľoval. Za Avengers: Endgame v zozname najlepšie zarábajúcich filmov pre rok 2019 nasleduje Leví kráľ (remake 2019) a pokračovanie obľúbenej rozprávky Ľadové kráľovstvo 2.

3 vyhynuté druhy

Svet bol aj v roku 2019 (a ostáva aj v 2020) stále veľkou záhadou. Pred ľudskými očami ostáva naďalej ukrytá veľká časť biodiverzity tejto planéty a človek tak stále nepozná stovky, možno tisícky druhov rastlín či živočíchov. Nič to nemení na tom, že svet v roku 2019 prišiel o minimálne tri živočíšne druhy. Ako sumarizuje portál Mashable, prvým z nich bol ešte 1. januára 2019 havajský slimák (Achatinella apexfulva), ktorého posledný jedinec uhynul v nádrži v miestnom laboratóriu. Vyhynula aj melanézska myš, ktorej sa stala osudnou práve klimatická zmena. S najväčšou pravdepodobnosťou zo sveta zmizol aj vtáčí druh Sitta pusilla insularis. Po hurikáne Dorian prežili len dva jedince, známy ostrov potom zasiahol ďalší hurikán kategórie 5. Regionálne vyhynul aj nosorožec sumatriansky, potom ako v Malajzii zomrela na rakovinu samička Iman.

1064 eur mesačne

Takúto hranicu dosahovala priemerná nominálna mesačná mzda na Slovensku za prvé tri kvartály roku 2019. A aj keď sa to opäť nebude zdať veľa (skôr málo), pozitívnejší postoj nadobudneme pri pohľade do minulosti. V roku 2018 bola totiž v rovnakom období (1.-3.Q) podstatne nižšia a to 984 eur. Ak sa pozrieme ešte hlbšie do minulého desaťročia, zistíme že od roku 2012 (782 eur) vzrástla v skúmanom období priemerná mesačná mzda o viac ako 280 eur.

500 miliónov Instagram Stories užívateľov

Na záver krátky pohľad na sociálne siete, ktoré sa stali v minulej dekáde súčasťou každodenného života obrovskej časti svetovej populácie. A napriek tomu, že celosvetovo vo väčšine štatistík dominuje Facebook, nás prekvapilo zaujímavé číslo zo sveta Instagramu, ktorý za posledné roky zažil obrovský boom. Jasne o tom hovorí to, že kým v januári 2017 každodenne využívalo Instagram Stories približne 150 miliónov užívateľov, v rovnakom mesiaci roku 2019 už toto číslo narástlo na 500 miliónov ľudí, ktorí obľúbené stories využívajú na pravidelnej báze.