Rodina Liama Payna sa vyjadrila k smrti známeho speváka. Matka Harryho Stylesa má srdcervúci odkaz

Svet dnes šokovala informácia o smrti 31-ročného Liama Payna, bývalého člena skupiny One Direction. Spevák prišiel o život po páde z balkóna na treťom poschodí hotela v argentínskom Buenos Aires.

K tragickej udalosti sa už vyjadrila aj spevákova rodina, ktorá je podľa Telegraphu „úplne zničená“. Pre Mail Online to mal povedať bližšie nešpecifikovaný člen rodiny. Viac už povedala hovorkyňa Paynovcov: „Zlomilo nám to srdce. Liam bude navždy žiť v našich srdciach a budeme si ho pamätať pre jeho milú, vtipnú a statočnú dušu.“

Žiadajú o súkromie

„Podporujeme jeden druhého, najlepšie, ako len vieme, a žiadame o súkromie a priestor v týchto hrozných časoch,“ dodala. K tragédii sa vyjadrila aj Anne Twist, matka Harryho Stylesa, ktorý bol kedysi taktiež členom One Direction. Tá na svojom Instagrame zverejnila obrázok zlomeného srdca s popisom: „Bol to len chlapec…“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Anne Twist (@annetwist)

Je známa už aj príčina Liamovej smrti. Speváka pripravil o život pád z tretieho poschodia hotela v Buenos Aires v Argentíne. Mal utrpieť fraktúru lebky. Potvrdil to šéf záchrannej služby v Buenos Aires Alberto Crescenti. Toto zranenie malo viesť k okamžitej smrti, informuje DailyMail. Zranenia boli podľa neho nezlučiteľné so životom.

V čase, keď na miesto dorazili záchranári, spevákovi už pomôcť nedokázali. Či bol Payne pod vplyvom alkoholu alebo drog, známe nie je, Crescenti na to odpovedať nechcel. Zdôraznil však, že na výsledky pitvy sa stále čaká. Zároveň vyzval verejnosť, aby nepredbiehala so svojimi súdmi, informuje The Sun.