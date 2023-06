Richterová reaguje na Kollára: Zbil ma až do bezvedomia, dieťa som nehodila. Som ochotná ísť na detektor lži

Včera Boris Kollár na tlačovej konferencii priznal, že pred dvanástimi rokmi dal facku Barbore Richterovej počas pobytu v Miami. Malo to byť za to, že ohrozila svojím správaním ich dieťa na živote, keď syna odhodila a Kollár ho zachytil. Richterová zverejnila svoju reakciu na túto udalosť.

Nehodila dieťa, Vitteková klame

Vo videu uvádza, že syna nehodila, ale mu ho prudko podala, lebo bola unavená a chcela si oddýchnuť. „Odmietam, že by som mala nášho syna hodiť 5, 10 alebo 15 metrov cez celú obývačku,“ hovorí vo videu, pričom priznáva, že Kollárovi povedala vulgarizmus.

Na to mal dať Kollár dieťa svojej matke a potom začať Richterovú biť. Nemalo ísť iba o facku, ale o údery z celej sily do tváre. Chcela volať pomoc, no Kollár jej mal zobrať mobil, dobehnúť ju na poschodí a tam pokračovať v bitke, až kým Richterová nestratila vedomie.

Patrícia Vitteková, ktorá mala byť svedkyňou incidentu, na mieste byť nemala a mala prísť až potom, ako sa toto všetko stalo. Richterová hovorí, že Vitteková klame.

Spomína tiež, že Kollár na ňu ešte počas tehotenstva tlačil, aby išla na potrat.