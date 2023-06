Boris Kollár priznal, že jednu zo svojich mamičiek zbil. So slzami v očiach potom odišiel z tlačovky

Boris Kollár mal pred dvanástimi rokmi udrieť Barboru Richterovú. Tá mu na sociálnych sieťach vyčíta, že sa o svojho syna nestará, pričom požaduje vyššie výživné.

Kollár na tlačovke povedal, že ide o antikampaň a Richterová má dom s bazénom a synovi Arturovi platí drahú americkú školu, uvádzajú TV Noviny.

Incident vo Ville v Miami

Spomínaný incident sa mal odohrať pred dvanástimi rokmi vo ville v Miami. Svedkyňou mala byť manželia Vittekovci, a preto Kollár zobral na tlačovú konferenciu Patríciu Vittek.

Tá opísala, že Richterová hodila syna smerom ku Kollárovi, a dieťatko malo letieť až 5 metrov. Kollár ho síce zachytil, no aj tak spadlo. Najprv sa zaujímal o dieťa, no potom mal Kollár podľa vlastných slov zatemnenie. „Vybehol som po nej a dostala pár faciek,“ povedal.

Podľa neho si ich zaslúžila, lebo chlapec to nemusel prežiť. Predseda parlamentu potom uviedol, že sa za to hanbí, no negarantuje, že by to neurobil znova.

„Viete, čo to bolo zač? Letí vaše decko a môže ho zabiť?,“ povedal napokon Kollár a odišiel so slzami v očiach preč.