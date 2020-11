Richard Sulík vyzýva vládu, aby počúvala vedcov. Kritizuje komunitné testovanie aj predĺžený núdzový stav

Dnes vláda schválila predĺženie núdzového stavu o ďalších 45 dní, trvať tak bude 90. Nevyšlo sa v ústrety Matovičovi, ktorý chcel núdzový stav rovno predĺžiť o 90 dní. Platiť tak bude do konca roka.

Už včera sme vás v článku informovali, že Richard Sulík kritizuje predĺženie núdzového stavu. Dnes svoje slová potvrdil v ďalšom statuse a rovnako vysvetlil, prečo sa mu nepáči návrh na komunitné testovanie v jednotlivých prevádzkach, ktoré vzišlo zo včerajšieho rokovania premiéra s predstaviteľmi odvetví z gastronómie, športu, kultúry aj cirkví.

Podľa Sulíka celé Slovensko strpelo testovanie a to nie kvôli tomu, že by malo obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo, že bude lepšie. Dostali sme však predĺženie núdzového stavu a návrh na komunitné testovanie, kde by jednotlivé prevádzky prebrali úlohu testovacích centier.

Sulík nerozumie, na čo sa robilo plošné testovanie. Zistili sa najväčšie ohniská, vieme rozlíšiť jednotlivé rizikové okresy a podľa toho by sme podľa neho vedeli určovať, kde aké opatrenia sprísniť alebo uvoľniť. Ešte pred pár týždňami Richard Sulík odobril plošné testovanie, no myslel si, že na základe údajov sa budú prevádzky otvárať.

Slovensko možno čaká komunitné testovanie antigénovými testami raz za tri týždne. Predseda vlády Igor Matovič to ponúkol zástupcom odvetví postihnutých pandémiou. Ako premiér uviedol na tlačovej konferencii, už by to nebola prioritne úloha štátu, ale hlas jednotlivých komunít, ktoré by na testovanie pozývali klientov a ľudí, ktorí využívajú ich služby. Sami by tak zriadili testovanie na školách, v reštauráciách, divadlách, na štadiónoch, v posilňovniach či v kostoloch alebo na farách. Štát by pritom zabezpečil potrebný materiál a do každého tímu jednu osobu ako dohľad nad kvalitou testovania.