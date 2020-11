Gröhling hovorí, že žiaci by sa do škôl mohli vrátiť už koncom novembra. V skupinách do 6 osôb aj skôr

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu navrhlo Ústrednému krízovému štábu, aby bolo od budúceho týždňa na školách, kde nie je možno dištančné vzdelávanie, umožnené prejsť na individuálne vyučovanie pre skupiny do šesť ľudí v jednej skupine.

Informáciu uviedol pred rokovaním Ústredného krízového štábu a aj dnes počas rokovania vlády minister Branislav Gröhling (SaS). Nechcel však upresniť, či sa bude na školách pravidelne testovať, ako o tom hovoril už aj premiér Igor Matovič. Vláda hľadá možnosti, ako deti čo najskôr do škôl vrátiť.

Minister školstva stále pracuje s rozhodnutím, že deti sa majú vrátiť do škôl 30. novembra. Rozhodnúť o tom má budúci týždeň ústredný krízový štáb, povedal to v stredu po rokovaní vlády. “Či to je reálne, uvidíme budúci týždeň na krízovom štábe,” povedal Gröhling. Pripustil, že rozhodnutie o zatvorených školách sa môže predĺžiť. Dodal, že nejde o rozhodnutie rezortu školstva.

Bude sa komunitne testovať?

V súvislosti s komunitným testovaním na školách minister poznamenal, že predtým ako by k tomu došlo, sa musí zodpovedať viacero otázok. Podľa neho nejde len o logistickú otázku, ale aj o otázku vyriešenia práv rodičov, ktorí by odmietali dať otestovať žiakov. “Bolo by to logisticky veľmi náročné. My sme ešte predtým pracovali s verziou v rámci semaforu, ktorý nám fungoval veľmi dobre, a k nemu sme chceli pridať mobilné jednotky v rámci krajov,” uviedol Gröhling.

Tvrdí, že ak by nastal nejaký prípad ochorenia COVID-19 v škole, tak by zatelefonovali na dané miesto a odtiaľ by prišla mobilná jednotka, ktorá by pretestovala napríklad učiteľov. “Čo sa týka celoplošného pretestovania, je to otázka budúcich dní. Verím, že v pondelok (16. 11.) na ústrednom krízovom štábe prídeme k nejakému záveru, aby sme vedeli robiť rozhodnutia,” uviedol šéf rezortu školstva.

Vzdelávanie v skupine do 6 osôb

Minister poznamenal, že by sa mala uzatvoriť aj otázka vzdelávania detí v skupinách do šiestich osôb. Vo vyhláške sa podľa neho má upraviť to, ktorých detí sa toto vzdelávanie bude týkať. Uvažuje sa o deťoch v hmotnej núdzi či tých zo sociálne vylúčeného spoločenstva. Poznamenal, že učiteľom by pri tejto forme vyučovania mohli pomáhať aj študenti pedagogických fakúlt.

Na technické vybavenie škôl by mohli byť vyčlenené ďalšie financie. Podľa šéfa rezortu školstva sa diskutuje o balíku nad desať miliónov eur. Nedávno rezort školstva zo svojich vlastných úspor vyčlenil na tento zámer šesť miliónov eur.

Plán sa najskôr týka detí v hmotnej núdzi

Už v pondelok informoval premiér Igor Matovič, že deti v hmotnej núdzi by sa mohli vrátiť do škôl. Dôvodom je, že nemajú zabezpečené základné životné podmienky a nemajú k dispozícii ani počítač či tablet na vzdelávanie v dištančnej forme.

Predseda vlády priblížil, že k zoznamu rodín v hmotnej núdzi sa dostanú rýchlo, keďže každá obec, ako zriaďovateľ základnej školy, ho má. “To bude najmenší problém, aby sme ich identifikovali. Od budúceho týždňa môžu byť všetky v škole,” hovorí. Počas prvej vlny pandémie sa podľa Matoviča ukázalo, že 52 000 detí nemalo prístup k vzdelaniu, poznamenal Matovič. Dodal, že musia tieto deti čím skôr vtiahnuť do vzdelávacieho procesu, pretože to bude mať “nedozerné následky”.

Na druhom stupni základných škôl sa žiaci od pondelka 26. októbra do piatka 27. novembra učia dištančne. Stredné školy majú dištančné vzdelávanie od 12. októbra do odvolania. Pre vysoké školy platí, že od 26. októbra do konca zimného semestra majú tiež vyučovať dištančne. Výnimku majú detské jasle, materské školy a prvý stupeň základných škôl.